中職／許基宏豪打開轟、德保拉6局好投　兄弟7:0完封富邦

下半季戰績暫居第一的富邦悍將，今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，然而在對方先發投手德保拉的6局好投壓制下，他們今天打線完全熄火，1分未得；加上兄弟重砲許基宏單場「猛打賞」、包辦3分打點，讓「黃衫軍」始終處於領先地位，終場富邦以0:7輸球，「金控大戰」首戰出師未捷。
富邦先發投手洋投羅力今天開賽很快就進入節奏，前2局就送出4次三振，不過他在第3局保送王威晨後付出代價，之後張志豪敲安，許基宏又在一三壘有人時擊出高飛犧牲打，讓兄弟率先取得1:0領先。
4局下，德保拉也遭遇到控球的危機，他先是四壞球保送了林哲瑄，之後被辛元旭敲出安打，接著張正偉獲得觸身球保送，讓場面形成滿壘，只可惜陳凱倫擊出二壘上空飛球出局。
第5局兄弟把握住機會用3支一壘安打又從羅力手上打回1分；德保拉今天投完6局後退場，只被敲4支安打無失分，還送出7次的三振，又是一場優質先發的內容，退場時取得勝投資格。
第8局羅力續投，但一上來就被今天手感火燙、包辦2分打點的許基宏敲出陽春砲，之後又在滿球數時被周思齊敲安，教練團只好緊急換投為林晨樺，但他面對詹子賢在取得2好球，一記偏高失投球又被掌握扛出牆外，這發2分砲將分數完全拉開，兄弟以5:0領先對手。
第9局臨去秋波，許基宏再度敲安上壘，之後代打的林智勝擊出2分砲，讓雙方分差擴大到7:0，下一局富邦面對謝榮豪的的投球，但在一度攻佔滿壘的情況下，仍然無法突破，最終遭到對手完封。