中職／許基宏豪打開轟、德保拉6局好投　兄弟7:0完封富邦

下半季戰績暫居第一的富邦悍將，今天在新莊棒球場迎戰中信兄弟，然而在對方先發投手德保拉的6局好投壓制下，他們今天打線完全熄火，1分未得；加上兄弟重砲許基宏單場「猛打賞」、包辦3分打點，讓「黃衫軍」始終處於領先地位，終場富邦以0:7輸球，「金控大戰」首戰出師未捷。