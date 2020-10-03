NBA／模板是火箭硬漢塔克　勇士新秀：我將努力去成為他

金州勇士新秀Eric Paschall入選年度新秀陣容，前途一片大好，近期總教練Steve Kerr在受訪時認為火箭悍將P.J. Tucker將是他未來的模板，對此前者表達認同且尊敬之意。
「說實話，這是一種讚美。」Paschall如此說道，「P.J. Tucker是一位出色的球員。他為休斯頓火箭隊做了很多貢獻都沒有被注意到，這些東西數據無法體系出來。因此，我覺得這是無上的讚美，我一定會朝著這個目標努力。」
號稱「鞋王」的Tucker，身高僅有196公分，但本季卻在火箭中擔任中鋒的角色，每場比賽都必須和對方長人在禁區肉搏，對於球隊來說他在攻守兩端都非常重要。
Paschall身高同樣不高，只有198公分，但他和Tucker一樣都有著厚實的身板，也無怪乎Kerr會如此做比較。這位NBA名帥認為後者比前者更具得分爆發力，但在防守、三分球和經驗上仍需要前輩學習。
「他是出色的防守者，三分球命中率也很高，如果能成為他，我沒什麼好抱怨的。他絕對是一個出色的球員，可以觀察到場上形勢，並以此打出球隊需要的表現和內容。」當提到Tcuker時，Paschall如此形容道。
23歲的Paschall在新秀年場均就可以砍下14分，但三分球命中率只有28.7%。這也是為什麼勇士教練團會希望他向Tucker多學習。
另外，Paschall也透露在本賽季結束後教練團有針對他的出手方式做調整，少使用一些力量，並增加投籃出手姿勢的固定，希望能有效提升準確度。