MLB／9投手車輪戰封印「不死鳥」打線　教士2:1逆轉晉級

上一戰團隊單場5轟、展現可怕長打火力的聖地牙哥教士隊，今天在和聖路易紅雀的外卡殊死戰，雖然全場只有敲出1發全壘打，但是靠著球隊9名投手輪流接力，壓制住了紅雀打線的發揮，終場以4:0完封對手，晉級下一輪。
紅雀先發投手J. Flaherty今天投得並不差，只在第5局被Fernando Tatis Jr.以及Eric Hosmer連敲2支二壘安打丟分，總計6局被敲6安丟1分，還送出8次三振，仍然是優質先發的內容。
不過紅雀今天面對教士的投手車輪戰，拿不出太好的辦法，前5局打完只有3支安打，獲得1次保送，無法攻下分數。第6局老將捕手Yadier Molina敲出二壘安打，紅雀一度攻佔一三壘，但可惜強打Dexter Fowler無法建功，錯失機會。
7局下，紅雀守備連續發生2次失誤，讓教士在滿壘時沒有敲出安打就得到2分，將分數擴大到3:0。第8局，埋伏在第9棒的Jake Cronenworth敲出今天個人的第3安，而且是一發陽春砲，讓教士進帳本場第4分。
第9局紅雀無法再上演「不死鳥」奇蹟，教士推上終結者T. Rosenthal，他也連續送出3次三振，順利守下勝利，他們將在下一輪季後賽面對道奇隊。
教士打線今天發揮也只能算是表現平平，全場敲出8支安打，不過在關鍵時刻都能有適時一擊，除了Cronenworth單場3安「猛打賞」外，主砲Hosmer也有2分打點的進帳。