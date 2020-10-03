MLB／9投手車輪戰封印「不死鳥」打線　教士2:1逆轉晉級

上一戰團隊單場5轟、展現可怕長打火力的聖地牙哥教士隊，今天在和聖路易紅雀的外卡殊死戰，雖然全場只有敲出1發全壘打，但是靠著球隊9名投手輪流接力，壓制住了紅雀打線的發揮，終場以4:0完封對手，晉級下一輪。