NBA／不敗曼巴球衣！詹眉合砍65分　湖人總冠軍賽2連勝

NBA總冠軍賽第2戰今(3)日登場，湖人把握熱火兩大主力因傷缺陣，在第二節就拉開雙位數領先，終場無意外以124:114收下2連勝，「詹皇」LeBron James攻下最高33分「準大三元」、「一眉哥」Anthony Davis也有32分14籃板。
湖人季後賽開始穿上紀念湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant的球衣，此前3戰全勝，Davis也發豪語只要穿上曼巴球衣就不能輸，上半場他火力全開，攻下全場最高15分4籃板。
上半場湖人全隊命中率高達55.3%，遠勝熱火的44.7%，湖人一哥「詹皇」LeBron James挹注次高的12分6助攻4籃板，湖人以68:54領先。
熱火兩大先發因傷缺陣，後衛Goran Dragic左腳足底筋膜撕裂，Bam Adebayo則是肩頸扭傷，今天的先發陣容此前只一起打過2分鐘，正負值為-6，上半場打完只有「士官長」Jimmy Butler一人得分上雙，包辦11分8助攻。
易籃後第三節尾聲，改打先發的菜鳥「英雄哥」Tyler Herro兩罰俱中，一度幫助熱火縮短到9分差，不過湖人Rajon Rondo回敬三分球穩住氣勢，湖人以103:93進入決勝節。
儘管熱火沒有放棄追分，但湖人始終主導場上節奏，終場湖人以10分之差拿下第2戰。James攻下33分9籃板9助攻「準大三元」，Davis也有32分14籃板，Rondo繳出「雙十」16分10籃板。
熱火方面，Butler拿到最高25分13助攻8籃板，替補的Kelly Olynyk挹注24分9助攻。