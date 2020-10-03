NBA／不敗曼巴球衣！詹眉合砍65分　湖人總冠軍賽2連勝

NBA總冠軍賽第2戰今(3)日登場，湖人把握熱火兩大主力因傷缺陣，在第二節就拉開雙位數領先，終場無意外以124:114收下2連勝，「詹皇」LeBron James攻下最高33分「準大三元」、「一眉哥」Anthony Davis也有32分14籃板。