網球／謝淑薇驚傳受傷　自爆「打到韌帶斷掉」

我國網球一姊謝淑薇今天在臉書上公布自己傷勢，她說：「能完賽要感謝賽會防護員跟醫生，還有在我第一時間受傷時，同個球場訓練的選手的團隊成員，跑去幫我拿防護品！還有溫柔哥連日的照顧！」
而她今年雖然跟搭檔一起拿下羅馬大師賽女雙冠軍，不過法網卻意外在16強出局。
以下為謝淑薇全文：
差點跟2020法網錯過
今年法網能完賽，感謝賽會防護員跟醫生，還有在我第一時間受傷時，同個球場訓練的選手的團隊成員，跑去幫我拿防護品！還有溫柔哥連日的照顧！
上週四在打分訓練時，橫移的時候鞋子突然煞車停住，身體卻沒有停下，腳踝直接就向右扭過去，然後咖ㄧ聲，劇痛。當下坐到旁邊休息。然後拽著柺杖去看醫生。醫生一邊看著儀器上的顯示一邊告訴我說我的韌帶斷了，要繼續打也可以，吃止痛藥看能不能擋住疼痛吧。
上週五趕緊的拍了片，看看到底多慘？醫生說萬幸是韌帶撕裂。比賽可以比的，止痛藥還是備著。妳這條韌帶以前斷過，然後長好了，還長了骨頭在附近。
雖然今天表現不佳，沒辦法繼續法網之旅，但能在幾乎沒有疼痛下打完這幾場比賽，沒有造成更嚴重的傷勢，真的很幸運！！！
感謝很多人的幫助
還有你們的支持
我們下次再見了
謝淑薇在今年網賽告一段落，接下來將備戰明年的澳洲網球公開賽，繼續挑戰大滿貫賽第4冠。