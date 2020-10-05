NBA／熱火終於開胡！巴特勒首度40分大三元擊敗湖人

NBA總冠軍賽第3戰，2連敗的熱火此役非贏不可，當家球星「士官長」Jimmy Butler燃燒小宇宙，整場只休息不到3分鐘，攻下40分13助攻11籃板，生涯首度在季後賽收穫「大三元」，幫助熱火終場以115:104開胡。
湖人前兩戰都大勝，今天首節卻打得荒腔走板，單節發生多達10次失誤，超過上一場總合9次，兩大主將「詹皇」LeBron James和「一眉哥」Anthony Davis各包辦4次失誤，後者上半場手感也不佳，僅拿5分。
熱火趁虛而入，上半場打完取得58:54領先，湖人靠著詹皇半場到16分獨撐，熱火兩名先發Bam Adebayo和Goran Dragic還是不能打，前者頸部扭傷、後者足底筋膜撕裂，戰力大減也因此無法拉開差距，單憑Butler攻下最高19分。
易籃再戰，第四節開局湖人替補軍團建功，Markieff Morris砍進本場第4顆三分球，加上Rajon Rondo切入得手，下半場首度反超，不過很快地熱火還以顏色，Butler切入，Kelly Olynyk、Tyler Herro連砍三分球要回領先。
最後決勝時刻Butler依舊犀利，熱火團隊籃球也終於發揮，隊友接連補上戰力，終場熱火以11分之差扳回一城，系列賽追成1比2。
湖人方面，James攻下最高25分10籃板8助攻表現最佳，Davis今天熄火出賽33分鐘，僅9投6中拿到15分。