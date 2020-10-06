NBA／輸球被巴特勒嗆？詹皇：我在場上的表現就是垃圾話

上一場比賽熱火痛擊湖人，將總冠軍賽扳成1:2，在比賽中Jimmy Butler也趁勢對「詹皇」LeBron James嗆聲說：「你有麻煩了」，賽後也引起外界討論。今天James本人也針對此做出回應，他認為自己總是用比賽的表現來回應垃圾話。