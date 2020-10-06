MLB／Correa雙響砲4打點　太空人火力爆發強勢拿下首勝

美聯分區系列賽今天開打，休士頓太空人今天靠著明星強打Carlos Correa單場雙響砲的出色表現，終場以10:5擊敗奧克蘭運動家，首戰團隊敲出16支安打開出紅盤。
今天前半段比賽雙方形成一場全壘打大賽，運動家先靠著Khris Davis和Sean Murphy在2、3兩局2發全壘打，取得3:0的領先；不過太空人在4局上，也在Alex Bregman及Correa雙雙開轟的情況下，將比數扳成3:3。
4局下，Matt Olson敲出陽春砲，第5局Mark Canha也適時擊出帶有1分打點的高飛犧牲打，讓運動家再次以5:3領先，但這也是他們本場最後一次分數超前。
第6局太空人火力爆發，兩出局後對手的一次失誤點燃他們的攻勢，先是George Springer敲出帶有1分打點的二壘安打，Jose Altuve擊出安打、敲回2分，之後他本人也利用Brantley的安打回來得分，太空人單局4分逆轉比數為7:5。
7局上，Correa再度開轟，第9局又擊出帶有打點的安打，個人單場4分打點，包括2發全壘打，一吐近期遭外界砲轟的怨氣，也幫助太空人拿下系列賽首戰。
Correa今天單場3安「猛打賞」，還打回全隊最多的4分打點，開路先鋒Springer則是「鐵支」單場敲出4安，球隊本場也有5人單場敲出2支以上的安打，火力完全復甦。