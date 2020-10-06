NBA／Rivers被解雇後　聖城記者爆料Kawhi私下內幕

快艇前教頭Doc Rivers決定接任費城76人的總教練職務，而近期《聖安東尼奧快報》記者Mike Finger，也發文爆料當年Kawhi Leonard和馬刺之間的內幕，並且認為Rivers和聖城現在可說是「互證清白」了。
Finger表示，快艇當初為了吸引Leonard前來，對他百般討好，甚至因此炒掉了過去曾為馬刺效力過的影片分析師Bruce Bowen；之後在後者表達想要和Paul George一起打球的願望時，他們也照辦了。
Rivers在這段期間不斷的改變自己的職教哲學，甚至學會接受「輪休」這個概念，不過最終他仍然得為球隊今年的失敗負責，最終丟掉了在洛杉磯的工作。
在跟文中，Figer試圖去表達「即使你給Kawhi想要的一切，無論是冠軍，決定球員名單還是高額合約，都不能保證他未來會留在這裡。」
不過這並不代表Rivers做出的妥協是錯的，因為馬刺在本季也終結了他們連續22年打進季後賽的紀錄，顯然Leonard這位超級球星的離開對他們來說打擊巨大。因此快艇和他們的教練團的做法，也只是符合自身利益的決定。
但Finger也提出了當今聯盟各隊所必須注意的一個警訊，那就是「你給自己的超級球星一切，並不代表一定能收到回報。」而有時這份代價球對自身也難以承受。
不過畢竟暴龍隊就得到了他們想要的東西，而且付出的代價——中鋒Jakob Poeltl和潛力有限的球星DeMar DeRozan——完全能夠接受，而且總教練Ncik Nurse也並未因此而在調度上聽任擺布。
這或許說明球星也只是商品，你為了爭冠必須去爭取他，但這個代價到底多高、可不可以在某部分凌駕於球隊之上，顯然是需要各支球隊去思考的。