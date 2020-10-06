NBA／湖人Green化身「靈堂射手」 球迷投票不給冠軍戒指
NBA／湖人Green化身「靈堂射手」 球迷投票不給冠軍戒指
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-10-06 16:18:54
難搞的湖人球迷再次祭出奇招，今天有媒體報導有網友在網路上發起投票，要求聯盟如果湖人奪冠不要給自家後衛Danny Green冠軍戒指，因為他在總冠軍賽的投籃命中率實在太低了。
Green是本季湖人找來的重要引援，過去他在馬刺和暴龍都有奪冠的紀錄，不只外線防守能力相當穩健，三分球也有準頭，是聯盟中「3D」球員的代表，他這一個賽季是1463萬美元。但是Green的問題在於，雖然他在例行賽的外線投籃能力確實很不錯，但到了季後賽面臨更高強度的防守壓力時，總會「掉漆」。今年他在季後賽的三分球命中率僅33%，總冠軍賽更是低到只有2成，無法讓人滿意。
上一戰湖人落敗，除了失誤過多之外，外線的表現不佳也是重要原因，Green那場出賽17分鐘，總計6投0中，只靠罰球拿到2分。而這樣的表現，當然成為了湖人球迷圍剿的對象。有球迷在網路上發起一個名為「如果湖人奪得2020年總冠軍，Green不該拿冠軍戒指」的活動。有趣的是，在之前他們也對Kyle Kuzma發起過相同活動，而在那之後，這位年輕前鋒的表現明顯提升取多，打臉了這些不看好他的網友。