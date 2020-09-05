正新瑪吉斯盃開打 青少年組爆冷頻傳 大專乙組戰況激烈

「賽事首日青少年組爆冷頻傳 大專乙組戰況激烈」





首日進行青少年組與大專乙組賽事，青少年男單賽事於上午率先登場，昨日最大亮點當屬14歲男單組的王彥珺，首輪爆冷以6-4擊敗第一種子陳泓諭，接著再以6-4擊敗曾品嘉挺進八強。





來自基隆市東信國小的郭載元，昨日則是面臨相當戲劇化的賽事結果，郭載元先在會外賽面對新北市光榮國中的林哲恩，以6-0輕鬆笑納勝利；有趣的是，對手林哲恩以幸運失敗者（Lucky Loser）身份遞補進會內，卻再度抽中郭載元，兩人上演同日「兩度對決」戲碼，二度面對相同對手，郭載元絲毫不手軟，再度以6-0收下勝利，無奈次輪面對來勢洶洶的第二種子呂維昕，最終以0-6止步十六強。



▲14歲男單郭載元自會外賽出發，最終會內賽十六強惜敗第二種子呂維昕（圖／海碩整合行銷提供）

來自新竹的楊昕昱、楊昕義兄弟檔，在昨天皆有亮眼表現。哥哥楊昕昱今年五月錄取建國中學運動績優網球類普通生，被譽為「網球奇才」，昨日更在16歲男單組一路過關斬將，擊敗在防疫盃單雙打都拿下季軍的余承恩。弟弟楊昕義雖然在12歲男單會外賽第二輪惜敗，但以幸運失敗者（Lucky Loser）身份遞補進會內，首輪以6-2擊敗鄭品庠，不過第二輪以0-6不敵第二種子歐子毅，止步十六強。



▲中興大學A隊取得晉級資格，將在明日對決政治大學A隊（圖／海碩整合行銷提供）

大專乙組賽事部分，中興大學A隊與海洋大學A隊戰況激烈，各拿下一點後，在最後一點展開拉鋸，最後中興大學A搶七氣走海洋大學，成功搶下晉級的門票。臺中科技大學來勢洶洶，以3比0擊敗雲林科大A隊，今日將對上去年闖進八強的成功大學A隊；海洋大學B隊也以直落二擊敗交通大學A隊，今日和2017年的冠軍臺灣大學A隊進行交手；高雄科技大學A隊則以2比1淘汰東吳大學，今日將挑戰去年的冠軍隊伍逢甲大學！



▲正新瑪吉斯第一金控盃熱鬧開打，海洋大學派出兩隊參賽（圖／海碩整合行銷提供）

「首度轉播開幕典禮 職業好手帶來精彩跨世代對決」





「正新瑪吉斯第一金控盃」為全國網壇最具指標性的網球團體賽事，除了有趣的攤位及周邊活動，可以讓選手與加油團同樂以外，參賽選手也橫跨各年齡層，包含青少年組（12、14、16歲組排名賽）、大專乙組、公開組及壯年組等。正新瑪吉斯與第一金控積極落實企業社會責任，更投入資源在臺灣體壇，培養體育選手、舉辦及贊助各類盃賽，讓臺灣的體育環境持續正向發展。



▲5日開幕典禮將由ELEVEN SPORTS帶來精彩直播（圖／海碩整合行銷提供）