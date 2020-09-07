正新瑪吉斯盃開幕典禮盛大舉行　首度轉播全台球迷同樂

正新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽5日於彰化員林運動公園舉辦盛大的開幕典禮，彰化縣長王惠美、正新瑪吉斯董事長陳榮華、第一銀行總經理鄭美玲、彰化縣網球委員會主任委員謝典林、彰化縣議員曹嘉豪、員林市長游振雄都親臨現場，與大家同樂。今年的開幕典禮更首度提供轉播服務，讓全台的球迷朋友透過ELEVEN SPORTS的電視與網路直播，欣賞開幕典禮與表演賽。





開幕典禮由「BiG行動夢想家劇團」的精彩表演拉開序幕，團員活力四射的舞蹈與充滿朝氣的笑容成功點燃了現場氣氛。開幕表演後，由正新瑪吉斯陳榮華董事長率先上台致詞。陳董事長提到，隨著賽事邁入第十一年，參賽選手也是逐年增加，非常高興可以看見喜歡網球的朋友越來越多，並呼籲大家一同持續努力，目標讓正新瑪吉斯第一金控盃能成為「台灣的溫布敦」，朝國內首屈一指的代表性賽事邁進！



▲正新瑪吉斯陳榮華董事長登台致詞（圖／海碩整合行銷提供） 隨後致詞的第一銀行鄭美玲總經理首先感謝正新瑪吉斯與第一銀行長期合作，一同舉辦正新瑪吉斯第一金控盃，不僅能善盡企業社會責任，同時也讓賽事成為栽培網壇明日之星的重要搖籃。鄭總經理也特別肯定中華民國網球協會與彰化網球委員會對於本賽事的貢獻與付出，共同為台灣網壇盡一份心力。



▲第一銀行鄭美玲總經理受邀致詞（圖／海碩整合行銷提供） 彰化縣長王惠美也特別蒞臨現場，為選手加油打氣。王縣長在致詞中提到，希望大家在比賽之餘可以到員林運動公園附近走走，鄰近的百果山登山步道有許多不同的路線，更是欣賞日出與日落的熱門景點，期待大家發現彰化的美。



▲彰化縣王美惠縣長親臨開幕典禮（圖／海碩整合行銷提供） 隨後大會邀請去年公開組與大專乙組的冠軍隊伍──「斗六小博士」與「逢甲大學」，將象徵冠軍榮耀的金箔冠軍獎牌黏貼到輪胎獎盃上，留下歷史性的光榮時刻。「斗六小博士」歷年在公開組賽事皆有亮眼表現，過去曾拿下四次冠軍、三次亞軍，本次更在表演賽選手陳迪的助陣之下，誓言完成連霸殊榮！



▲去年公開組冠軍斗六小博士與大專乙組冠軍逢甲大學留下歷史性的光榮時刻（圖／海碩整合行銷提供） 開幕典禮的壓軸好戲則是四位職業好手帶來「跨世代對決」表演賽，由「跨世代組合」陳迪搭檔駱建勛，對上彰化在地組合許育修和何承叡。四位好手在場上全力以赴，多次上演網前多拍來回和滑步救球的精彩畫面，也讓現場觀眾大呼過癮！表演賽最後由陳迪和駱建勛的「跨世代組合」上演逆轉秀，以6-4成功帶走勝利。四位好手在今年都有參加公開組賽事，將分別代表不同隊伍爭奪冠軍榮耀和高額獎金。



▲與會貴賓與所有參賽選手於開幕典禮上合影留念（圖／海碩整合行銷提供） 員林運動公園現場氣氛相當歡樂，正新瑪吉斯與第一銀行擺設許多有趣的攤位，不僅增加活動的娛樂性，讓所有參賽者「有吃有玩又有拿」，帶著愉悅的心情滿載而歸！正新瑪吉斯的攤位則設有傳統彈珠臺與輪胎展示區，更發送免費的古早味仙草冰，清涼消暑又退火，獲得不少民眾青睞。第一銀行的攤位包含娃娃機、魔鬼氈布標靶與翻牌連連看等活動，只要完成任務就能將精美小禮品帶回家。賽事舉辦至今邁入第十一年，已成為許多團體每年固定參加的行程，「員林二輪登山車隊」連續十一年都沒有缺席，今年更是動員了上百位車友一同到場共襄盛舉。



▲正新瑪吉斯與第一銀行在現場擺設豐富有趣的攤位（圖／海碩整合行銷提供）



