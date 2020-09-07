陳迪領軍斗六小博士　目標挑戰二連霸

正

新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽（5）日於彰化員林運動公園進行第二天賽事，萬眾矚目的公開組和壯年組賽事開打，陳迪率領公開組去年冠軍「斗六小博士」，首場比賽上演逆轉戲碼，以4-6、7-5、6-0三點力克對手晉級，接著再以2比0淘汰「米樂食品」，率先取得八強門票。網壇新星何承叡則是代表「第一補習班」，首戰以6-1、6-3擊敗「西螺硬網隊」，十六強賽則是和「大久C隊」激戰三點後取勝。去年屈居亞軍的「斗六福臨居」首場以6-1、6-1輕鬆取勝，隨後再以6-1、6-2技壓台中東山高中A隊，目標更上一層樓，鎖定冠軍金盃！

員林子弟許育修過去曾多次參加正新瑪吉斯第一金控盃，今年除了擔任表演賽選手外，也在公開組代表「教練生技隊」出征。許育修表示，本次的參賽目標就是力阻勁敵斗六小博士完成二連霸！許育修率領教練生技隊技壓「台淡高隊」與「隨便取一個」，明日將先在八強迎戰黑馬隊伍「鍾愛一身」，目標四強和斗六小博士會師，爭取最終決賽資格。

▲許育修（右）領軍教練生技隊，目標鎖定冠軍寶座（圖／海碩整合行銷提供）

壯年組賽事部分，去年冠軍「台中晶品」和亞軍「中非咖啡」、四強隊伍「安田婦產科」及「雲林大聯盟」，在預賽的兩場賽事中皆以3比0脫穎而出，一盤未失拿下週日決賽門票！

▲壯年組賽事今日開打，去年四強皆順利挺進明日決賽（圖／海碩整合行銷提供）

大專乙組的八強隊伍出爐，目標衛冕的逢甲大學將對戰政治大學B隊，

成功大學B隊將挑戰2017冠軍台灣大學A隊，手感火燙的東海大學A隊要和2016殿軍台灣科大A隊交手，黑馬勁旅臺中科技大學則要力拼2018冠軍清華大學。

青少年組賽事再度爆出多場冷門，14歲男單組的曾子淵扳倒第四種子陳俊欽，第七種子洪崧祐技壓第二種子呂維昕。16歲男單組的楊昕昱持續扮演黑馬角色，淘汰第四種子鄭麒皓，成功挺進四強賽事。12歲女單會內第二輪，賴璇力克第三種子賴家陞，順利取得明日四強門票。

6日將進行最終日賽程，賽後頒發精美獎盃以及豐富獎品，現場也將舉辦數位抽獎，歡迎喜愛網球的大小朋友一同到彰化員林運動公園歡度週末時光，不僅能欣賞場上的精彩賽事，同時見證各組榮耀冠軍的誕生！