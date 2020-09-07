陳迪領軍斗六小博士　目標挑戰二連霸

員林子弟許育修過去曾多次參加正新瑪吉斯第一金控盃，今年除了擔任表演賽選手外，也在公開組代表「教練生技隊」出征。許育修表示，本次的參賽目標就是力阻勁敵斗六小博士完成二連霸！許育修率領教練生技隊技壓「台淡高隊」與「隨便取一個」，明日將先在八強迎戰黑馬隊伍「鍾愛一身」，目標四強和斗六小博士會師，爭取最終決賽資格。
壯年組賽事部分，去年冠軍「台中晶品」和亞軍「中非咖啡」、四強隊伍「安田婦產科」及「雲林大聯盟」，在預賽的兩場賽事中皆以3比0脫穎而出，一盤未失拿下週日決賽門票！
大專乙組的八強隊伍出爐，目標衛冕的逢甲大學將對戰政治大學B隊，成功大學B隊將挑戰2017冠軍台灣大學A隊，手感火燙的東海大學A隊要和2016殿軍台灣科大A隊交手，黑馬勁旅臺中科技大學則要力拼2018冠軍清華大學。
青少年組賽事再度爆出多場冷門，14歲男單組的曾子淵扳倒第四種子陳俊欽，第七種子洪崧祐技壓第二種子呂維昕。16歲男單組的楊昕昱持續扮演黑馬角色，淘汰第四種子鄭麒皓，成功挺進四強賽事。12歲女單會內第二輪，賴璇力克第三種子賴家陞，順利取得明日四強門票。
6日將進行最終日賽程，賽後頒發精美獎盃以及豐富獎品，現場也將舉辦數位抽獎，歡迎喜愛網球的大小朋友一同到彰化員林運動公園歡度週末時光，不僅能欣賞場上的精彩賽事，同時見證各組榮耀冠軍的誕生！