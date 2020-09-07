正新瑪吉斯盃圓滿落幕　許育修率教練生技隊稱霸公開組

正新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽（6）日在彰化員林運動公園進行最終決戰，員林子弟許育修率領「教練生技隊」勇奪公開組冠軍！「台中晶品隊」完成壯年組三連霸，「台灣大學」則是睽違三年再度稱霸大專乙組。





「賽前放話扳倒斗六小博士 許育修領軍教練生技笑捧冠軍金盃」





戰況激烈的公開組決賽由「教練生技隊」迎戰「大重仁集團隊」，兩隊在職業好手許育修和林維德的助陣之下，本次來勢洶洶，四強賽分別擊敗去年決賽隊伍，對於奪冠勢在必得。林維德率領大重仁集團在八強賽扳倒去年亞軍「斗六福臨居建設隊」，接著在四強賽以3-6、6-0、6-3後來居上，成功淘汰何承叡的「第一補習班隊」。





員林子弟許育修過去曾多次參加正新瑪吉斯第一金控盃，今年加入指導教練張孝雍領軍的「教練生技隊」，先在八強賽以2-0擊敗「鍾愛一身隊」，隨後於四強賽強碰去年冠軍隊伍「斗六小博士隊」，雙方你來我往、互不相讓，最後教練生技成功以6-4、5-7、6-4逼退斗六小博士。





身為隊上主力戰將，許育修在決賽率先打頭陣，第一點以6-3拿下勝利，接力登場的隊友則延續氣勢，最終以6-3、6-1笑納勝利，拿下本屆正新瑪吉斯第一金控盃公開組冠軍！賽後許育修表示，對於本週末的表現相當滿意，也完成賽前個人設定的目標，不僅阻止勁敵斗六小博士拿下二連霸，也能和一群好朋友在自家主場奪冠，成功把冠軍金盃留在員林！





「台灣大學睽違三年再奪冠 台中晶品成功挑戰壯年組三連霸」



