正新瑪吉斯盃圓滿落幕　許育修率教練生技隊稱霸公開組

正新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽（6）日在彰化員林運動公園進行最終決戰，員林子弟許育修率領「教練生技隊」勇奪公開組冠軍！「台中晶品隊」完成壯年組三連霸，「台灣大學」則是睽違三年再度稱霸大專乙組。
「賽前放話扳倒斗六小博士 許育修領軍教練生技笑捧冠軍金盃」
戰況激烈的公開組決賽由「教練生技隊」迎戰「大重仁集團隊」，兩隊在職業好手許育修和林維德的助陣之下，本次來勢洶洶，四強賽分別擊敗去年決賽隊伍，對於奪冠勢在必得。林維德率領大重仁集團在八強賽扳倒去年亞軍「斗六福臨居建設隊」，接著在四強賽以3-6、6-0、6-3後來居上，成功淘汰何承叡的「第一補習班隊」。
員林子弟許育修過去曾多次參加正新瑪吉斯第一金控盃，今年加入指導教練張孝雍領軍的「教練生技隊」，先在八強賽以2-0擊敗「鍾愛一身隊」，隨後於四強賽強碰去年冠軍隊伍「斗六小博士隊」，雙方你來我往、互不相讓，最後教練生技成功以6-4、5-7、6-4逼退斗六小博士。
身為隊上主力戰將，許育修在決賽率先打頭陣，第一點以6-3拿下勝利，接力登場的隊友則延續氣勢，最終以6-3、6-1笑納勝利，拿下本屆正新瑪吉斯第一金控盃公開組冠軍！賽後許育修表示，對於本週末的表現相當滿意，也完成賽前個人設定的目標，不僅阻止勁敵斗六小博士拿下二連霸，也能和一群好朋友在自家主場奪冠，成功把冠軍金盃留在員林！
「台灣大學睽違三年再奪冠 台中晶品成功挑戰壯年組三連霸」
大專乙組決賽上演「歷屆冠軍對決」，由2017冠軍台灣大學強碰2018冠軍清華大學，兩隊自2015年起就曾在正新瑪吉斯第一金控盃多次交手，可說是張力十足的世仇對決戲碼。兩隊過去曾在決賽二度交手，皆由台灣大學帶走勝利。台灣大學本次來勢洶洶，四強以2-0淘汰去年的冠軍隊伍逢甲大學，決賽面對宿敵清華大學，台灣大學延續過往對戰氣勢，以2-0笑納勝利，睽違三年再度稱霸大專乙組。
壯年組賽事部分，去年四強隊伍在今年回鍋參賽，分別勇闖四強。安田婦產科與雲林大聯盟再度並列季軍，「台中晶品隊」連續兩年在決賽氣走「中非咖啡隊」，成功勇奪隊史第五冠，寫下賽事三連霸的新紀錄！
青少年賽事方面，受到矚目的「曾家姐弟」曾子穎、曾子淵今日分別在16歲女單和14歲男單出戰，姐姐曾子穎名列第二種子，決賽延續個人在晉級路上的火燙手感，以6-2技壓第三種子陳亭汝封后，弟弟曾子淵則是扮演種子殺手，先後擊敗第八種子鄭季庭和第四種子陳俊欽勇闖決賽，可惜最終以2-6不敵第七種子洪崧祐，無緣和姊姊一同把冠軍帶回家。
第十一屆正新瑪吉斯第一金控盃全國網球團體錦標賽在今日圓滿落幕，三天賽事高潮迭起，各組選手無不拿出最佳表現，積極為冠軍頭銜奮力拚搏。本屆賽事舉行盛大的開幕典禮和精采絕倫的表演賽，加上首度提供電視轉播服務，讓未能親臨現場的球迷朋友得以一同感受現場歡樂的氣氛。主辦單位正新瑪吉斯與第一金控誓言將這場全國最大的團體網球賽事持續推廣下去，期待明年能和所有熱愛網球的「網」友們相約彰化員林運動公園再見！