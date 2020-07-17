NBA／分享柯爾溫馨故事　前勇士球星：我忘不了那一幕

前金州勇士前鋒Omri Casspi近日在個人podcast邀請勇士主帥Steve Kerr(柯爾)擔任來賓，他在節目中透露一個柯爾不為人知的溫馨小故事，讓球迷窺見柯爾相當具有同理心的一面。Casspi分享當年他還效力勇士時發生的小故事，當時球隊招待幾名來賓參訪，其中一位是罹患絕症的男童與他的母親，當時柯爾不但邀請母子倆參觀整個練習場所，還抽空與兩人對談。Casspi說：「我記得我當時練習之後都會繼續練習投籃，那時候我看到你在跟那位媽媽聊天。我那時候說給我20到30分鐘，我先去沖澡、伸展和冰敷，我會回來帶他們去吃午餐。我在30到40分鐘後回到那裡，而我看見你還在跟那個媽媽對話，你們兩人都眼眶泛淚，我永遠忘不了那一幕。」「結果隔天，你把他們的門票升等了，你帶他們到後台，帶他們到VIP室，Klay Thompson還過去送給他們簽名鞋，我記得當時那個孩子眼中含著淚。」Casspi表示，那位男童在接下來幾周後不幸病逝。然後柯爾對Casspi分享的故事作出回應，他說：「我一直認為，身為NBA球員和教練，我們所能做最重要的事，就是帶給人們歡樂。對我們的球迷來說，更重要的是那些生活在痛苦掙扎之中的人。像那樣的時刻總是能穩定他們的情緒，他們相當謙遜也相當富有情感。他們對我們所有人來說都很重要，我很高興那次參訪能造成這麼大的影響。」