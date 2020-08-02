NBA／沃倫狂砍53分力壓恩比德　溜馬隊史15年來首人

費城76人今天迎來復賽首戰，不過雖然當家中鋒Joel Embiid(恩比德)狂砍41分，但不巧的是溜馬隊前鋒T.J. Warren(沃倫)今天打出生涯代表作、轟下生涯新高的53分，硬是壓下前者的表現，率領球隊在決勝節完成逆轉以127:121贏球。76人今天在前3節打完還有6分領先，但沒想到第4節打到8分鐘左右，戰局風雲變色。Warren再度上陣，立刻就連拿8分，幫助球隊追到只剩1顆球權的差距，之後Justin Holiday投進三分球讓溜馬正式反超，取得102:101的領先。此後76人眾將仍然打得很有競爭力，Embiid不斷衝擊禁區，Tobias Harris等人也接連在外線命中；但是Warren此時已經打瘋了，他在最後5分鐘攻下15分，不斷命中難度極高的三分球，還完成一次的「三分打」，讓溜馬在驚滔駭浪中守下最終勝利。Warren此役出賽40分鐘，29投20中、其中三分球12投9中，拿下53分、4籃板、3助攻、2阻攻的爆炸性數據。溜馬隊史上僅有3人拿到過單場50分以上的分數，分別是Billy Knight、Reggie Miller和Jermaine O'Neal，而上一次有人做到這件事已經是遠在15年前的事了，O'Neal曾在2005年1月1日對公鹿的比賽拿到過55分。而對Embiid來說，這一場比賽相當可惜，自己打出41分、21籃板的誇張表現，仍然無法帶領球隊贏球。且除了他之外，76人幾名球員也都表現得不錯，Harris攻得30分，主控Ben Simmons拿到19分、13籃板、4助攻的成績。溜馬方面，Warren一枝獨秀，球隊「一哥」Victor Oladipo拿到15分，控衛Aaron Holiday 貢獻15分、10助攻；T.J. McConnell 10分、8助攻。