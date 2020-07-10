雲林打卡秘境曝光！網美最愛三大地點竟是這裡

根據The China Post報導，因新型冠狀肺炎疫情影響，出國旅行的計畫也跟著泡湯。但是該享受還是要享受到，以下介紹雲林三大網美景點，讓你放假不用出國也能拍出絕佳美照！
千巧谷牛樂園牧場
位在崙背鄉的五星級的牧場，千巧谷牛樂園牧場不僅不用耗費大把銀子，還有給小朋友的沙坑、媲美國外七彩繽紛的建築和烘培方等，讓旅客到此一遊不用害怕無聊。遊客也可以到牧場餵牛，是個小孩大人都能泡一整天的好玩景點！
地址: 雲林縣崙背鄉東興路182之32號
營業時間：9:00 ~ 21:00
華山小天梯和情人橋
這個浪漫的吊橋非常適合情侶們一同前往，因為極窄的道路，導致一起前往的人不得不靠著彼此一起通過。茂密的樹林包圍著這個美麗的景點，步道也簡單好走，讓一同出遊的家人和情侶檔可以避開人群，好好沈浸在大自然中。
地址: 雲林縣古坑鄉華山2鄰19之6號前方步道
五年千歲公園
號稱全台最大的寺廟主題公園，五年千歲公園有許多不同的步道供遊客自由選擇。園區設施規劃有與「龍馬負圖」相符的設計，公園內也可見到大型的觀音像和蓮花噴池。其中最適合拍照的地方就是園區內的彩虹橋了。站在上面，遊客不僅能欣賞整個園區，還可以將設計細緻的大型建設盡收眼底。
地址：雲林縣褒忠鄉鎮安路31號
營業時間: 8:00 ~ 17:00
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