NOWnews時事問卷　逾八成民眾不贊成北車大廳席地而坐

《NOWnews今日新聞》不定期針對時事進行線上時事問卷，希望瞭解民眾對於國內相關熱門新聞的瞭解程度及立場，日前於5月25日到5月28日，針對台北車站大廳擬永久禁止民眾席地而坐及群聚引發的爭議，進行網路問卷調查，吸引3,188人次參與，有8成3的民眾贊成台北車站大廳永久禁止民眾席地而坐，認為大批民眾坐在地上不好看，台鐵應該硬起來，僅有15.12%民眾不贊成，認為台鐵不應訂定規範限制移工、民眾使用大廳。
台北車站大廳因應新冠肺炎疫情，2月底起禁止民眾在大廳席地而坐及群聚，並停止舉辦租借活動，台鐵預計擬永久禁止，引發各界議論，甚至有網友為表達抗議，於23號號召民眾要「坐爆台北車站大廳」，吸引近500人響應活動，對於該行為，有86.57%民眾覺得不贊成，覺得本就依照規定行事，有10.41%民眾贊成抗議行動，因為這是爭取人權問題。
在「坐爆台北車站大廳」活動後，台鐵隔天在周圍拉起封鎖線，禁止行人通過，理由是為了防疫消毒，有84.88%的民眾表示認同，因為防疫期間本就該減少群聚，但也有10.85%民眾覺得不贊成，認為這根本只是台鐵的藉口。
對於官方提出台北車站大廳永久禁坐的發想，有92.53%的民眾覺得應該不是刻意針對移工，他們覺得事有人刻意污名化，因為大廳本來就是人走的地方，但仍有5.52%的民眾認為明明就是針對移工。
至於台鐵研擬台北車站大廳永久禁坐，不少民眾認為台鐵應該設置座位區，解決此爭議，有52.95%民眾贊成，表示車站本來就該有座椅，但也有40.97%不贊成，覺得人來人往多了座椅不便通行。
參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事問卷的民眾有3,188人，由於並非嚴格意義的民調，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。
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