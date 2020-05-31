這樣也辱華？！T1上路選了圖奇　中國玩家玻璃心全碎

由Riot舉辦的 LPL 與 LCK 聯盟的跨國「季中盃」，於 28 日晚間正式開打，首日進行的A組賽程結果大爆冷門，包括 T1 在內的 LCK 兩支隊伍全都被淘汰。其中 T1 對上 TES 的比賽中， T1 上路 Canna 在 BP 的一個舉動惹惱了中國粉絲。
T1 對上 TES 是昨日A組賽程中最後一場比賽，最終TES在35分鐘的時候攻破敵方主堡拿下勝利。原先應該是能讓中國粉絲高興好一陣子的美事，但是在BP期間卻發生了一件讓玻璃心碎滿地的「疑似辱華事件」。
BP期間， T1 上路 Canna 是第一個選角的選手，結果很意外的 Canna 竟然先選了老鼠「圖奇」，雖然幾秒後換成了特朗德，但一般人乍看之下可能覺得沒什麼，不過要知道，圖奇在中國可是被稱為「瘟疫之源」，所以賽後就有中國玩家在論壇上批評 Canna 「辱華」。
中國玩家表示，當前版本共148個英雄，BAN掉了6個之後還有142個英雄可以選擇，「為什麼他『無意間』的預選行為會是圖奇這個會令人『敏感與狹隘』的英雄呢？還是說T1的戰術選擇是這個英雄？」、「難道就因為單純的求勝欲想用這個來噁心對手搞對手心態以達到獲得比賽勝利的期許？我看沒那麼簡單吧。」
底下中國網友原先還沒什麼感覺，但是被勾引起回憶後也紛紛留言：「看的時候沒有怎麼在意，但看完樓主的解讀後，不得不覺得有幾分道理」、「這手老鼠亮的我當時還愣了一下，不知道背後是不是樓主說的這樣，反正我有被噁心到」、「這麼看的話確實有道理，韓國人噁心人有一手的」。
而T1隨後也在官方微博上做出回應，T1 CEO Joe Marsh 表示，由於在選角過程中輸入了韓語輔音「ㅌ」後滾動畫面的時候選了老鼠。「在韓語中，特蘭德爾(Trundle)和瘟疫之源(Twitch)會出現在同一畫面，因此老鼠短暫亮出在B/P畫面上，並無網上猜測的特殊意義和目的。」，也獲得不少中國粉絲諒解。