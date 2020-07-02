助長中國色情歪風！Steam「夢中女孩」遭港網友檢舉下架

隨著中國網路自由越來越緊縮，許多疑似含有「色情暴露」、「分裂國家」、「勾結境外勢力」等一點點因素的遊戲，在中國都有可能隨時被下架消失。其中在Steam的一款名叫「夢中女孩」遊戲，就被香港網友認為會助長中國色情歪風，因此向Steam請願下架，最後也真的成功。
這款「夢中女孩」玩法跟微軟知名內建遊戲「踩地雷」差不多，只要標示地雷區域掃除地雷，最終就可以獲得美女底圖做為獎勵。乍看之下本作跟色情扯不上邊，不過這遊戲最大的秘密就在於地雷底下的素材是可以讓玩家自行更換，從圖片到影片完全沒問題，因此就有大量中國網友利用此舉上傳許多色情圖片與影片，方便在遊戲內欣賞。
眾所皆知，一般中國網友在中國國內想要取得這種「淫穢內容」極為困難，大部分都必須靠著翻牆才能享受到大量的成人內容。不過在目前Steam可以直連的狀況下，「夢中女孩」就成了那些不會翻牆、懶得翻牆的中國網友發洩的最好所在。
不過近日這款「夢中女孩」被香港網友發現，認為這種色情內容會危對中國網友的身心靈健康造成危害。因此除了向Steam檢舉「夢中女孩」外，更直接向「中國國家互聯網信息辦公室」檢舉。據香港網友指稱，此舉是在「打擊國內色情歪風」。
經過了香港網友的努力，成果終於慢慢顯示出來。首先Steam官方對「夢中女孩」進行中國區的鎖區行動，讓中國網友搜尋不到這款遊戲；後來遊戲作者更疑似接收到不明壓力，在上月25日宣布把「夢中女孩」從Steam上下架，同時宣布接受無條件退款，但最重要的下架原因完全沒說清楚。
突然下架讓許多中國Steam玩家相當惱火，紛紛把矛頭指向檢舉的用戶，留言「為了自己的利益拿著加速主義和為民除害的理由舉報，是因為如此廉價和available的方式斷了你們的生意。」、「逆媽的，哪個陽痿的傻逼舉報的，自己擼不了就不讓不人擼，你是不是佛祖轉生啊？」、「那些舉報這個遊戲的nt（腦癱），不喜歡就別玩，現在好了，大家都用不了了」。