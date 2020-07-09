雷亞「Cytus」主題特展登場！在遊戲場景中體驗情境解謎2





除了展覽之外，現場也提供由 JOEZ café 烹製的各項餐點。（圖／記者顏大惟攝，下同） 雷亞遊戲行銷負責人許以頻表示，作為雷亞第一款開發的遊戲，《Cytus》對整個公司累積起了很大的能量。尤其本次展區中包含互動解謎、彩蛋、場景科技感等等，這些元素都可以在《CytusII》中看到，也忠實地還原出來。



許以頻說，雖然《CytusII》主線故事已經在今年3月結束，但雷亞一直在思考要如何延續這個IP帶給玩家的感動，「遊戲只是其中一種形式，我們之前曾作過演唱會、快閃店、實體活動等。而這次特展也是一種很適合帶給玩家感動的方式，玩家不僅可以身歷其境遊戲的場景，還能近距離的體會各項細節與從未公開過的各種資料。」



Cytus主題特展總籌陳怡珊則指出，今年面臨新型冠狀病毒疫情，籌備過程一波三折，也一度考慮過改採線上活動方式舉辦。但考量到特展設計是以五感體驗，線上活動很難做這樣的呈現，再加上4、5月疫情逐漸緩和，經過討論過後決定仍決定以實體方式呈現。



陳怡珊強調，雖然目前疫情趨緩，但展覽仍有嚴格的消毒作業，入場採實名制、入場前也需要量測體溫以及消毒。展場內互動式裝置（如Ipad）等也會由工人員定期消毒，將風險降至最低。



「Cytus 未來實驗室 – Connecting……」主題特展將於明（10）日起至8月30日於雷亞概念店登場，玩家可至 特展網頁 瞭解更多詳情與購票。







PAFF -7th PAFFCON 實體舞台：在舞台上體驗當歌姬的感覺。



參與者需連上精神網路才能進入虛擬空間參加演唱會， 另外可以選擇自己喜歡的頭像，出現在舞台下方為 Paff 加油打氣！ 因為 Paff 的超高人氣，參加演唱會的人數很常挑戰伺服器的承載上限， 曾達到最高上線人數 100 萬人的紀錄， 虛擬演唱會的音場及視覺空間都經過特別設計，讓參與者享受到最佳的聲光刺激。



Nora - cyTus 虛擬都市：展示 Cytus II 角色設定稿並將 iM系統實體化，觀展者還有一定程度會被系統禁言！



在 Nora 利用精神網路技術創造出 ROBO_Head 初號機之後， 為了進一步從 cyTus 中收集各種情報、強化語言模擬系統， Nora 在網路空間中裡打造了專屬於她的虛擬區塊。 等到她成為玖凰會組長，這裡更成為她觀察一切的地方，取代她失去的能力。



Rin -關鍵事件閱覽室：展示 Cytus、Cytus II、Cytus α 關鍵事件。



Rin 個人的分析室， 她在此負責分析 A.R.C. 探勘隊從境外封鎖區帶回的古文物， 因為 Rin 很喜歡各種植物，分析室內擺滿了各種植栽做裝飾， Sagar 在外找到珍奇的植物也會帶回來給 Rin研究。



ConneR -人類真相探索室：展示 Cytus II 角色人物關係圖和老師的考古文物。



老師的房間充滿了從外界非法探勘獲得的古文物和一些歷史悠久的紙本文件， 在家時，大部分的時間都窩在這邊做研究。 桌上的羊皮紙附近有許多重要的照片，像是與 Sasha 的回憶。 房間內一定會有的東西是甜點，搭配一杯優雅的紅茶與古典樂細細品味， 時常在房內用小提琴演奏最擅長的古典樂。





















Xenon - 酒吧後巷塗鴉牆：展示 Cytus II 3.0 結局動畫設定稿與巷弄內的街頭塗鴉，了解動畫背後的設定細節。



Xenon 在某個睡不著的夜晚散心，路過一條暗巷看到JOEZ café招牌， 進到店內後與好幾年不見的Joe重逢。



Cherry - Cherry PuNK 主唱私人房：展示 Cytus II OP (Open Animation) 原畫，了解原畫背後的設定， 也可以到沙發坐坐，感受Cherry房的香氣。



Cherry PuNK 主唱 Cherry 的房間，擺滿 Cherry 喜歡的樂團的唱片和海報， 每當煩惱於自己的過去時，都會一個人待在房間內沉澱自己， 養了一直肥貓叫胖克，沙發是它最喜歡待的地方。



NEKO#ΦωΦ -喵喵實況主直播間：搶先體驗 Cytus II 最新版本，在 Neko 直播間實況！



幾坪大的空間內擺滿了廠商斗內的贊助商品與粉絲送的禮物， 因為 NEKO 懶得整理，導致在房間內行走困難， 牆上的海報多為 NEKO 喜愛的樂團，譬如 Xenon 和 Cherry PuNK， 怕自己在直播時的音量影響到家人，特別加強了隔音設備。







JOEZ café



燈光美、氣氛佳的爵士酒吧， 伴隨著輕快的爵士樂與醉人的調酒，常讓來店的客人流連忘返， 白雪喵喵公主是店內排名第一的人氣飲品，是許多客人定期回訪 JOEZ café 的主要原因。 常有黑幫人士在店內進行各種暗盤密謀，故設置隱密的空間，譬如地下室讓他們在裡面交易。其他像是《Cytus II》遊戲中的商城「Black Market」、角色的練團室或在劇情中扮演重要事件的「Æsir–Fest」，都在本次展出高度還原的場景。





台灣本土遊戲開發商雷亞遊戲將明（10）日起至8月30日於台北舉辦「Cytus 未來實驗室 – Connect-ing……」主題特展，打造情境解謎體驗，並結合多樣感官刺激加上具科技感的光影效果，將《Cytus》系列作品相關遊戲場景重現於現實空間。今（9）日雷亞遊戲舉辦搶先體驗場，讓媒體可以率先體驗 Cytus 實體化帶來的魅力。這是雷亞遊戲繼去年「DEEMO主題特展 - After Alice, Before Deemo」後第二度挑戰將IP內容實境化，展出從未公開過的《Cytus》系列作品設定稿、美術圖讓觀展者能更深入了解遊戲的世界觀。《Cytus》作為雷亞遊戲第一款作品，於2012年以手機遊戲版本上市以來，隨著Nintendo Switch版本的《Cytus α》直到2018年推出的《Cytus II》，逐漸獲得世界各地玩家喜愛，並成為雷亞遊戲的經典IP。從音樂與視覺的饗宴延伸到劇情的呈現，直到豐富且龐大的故事設定內容，將透過特展的體驗中一次呈現。在本次特展中透過多媒體應用營造出遊戲世界的氛圍。其他像是現場搭配各展區的氣味、讓人沉浸於情境帶入感的聲音、可以現場試穿的角色道具與服裝，打造出除了視覺以外，嗅覺、聽覺、觸覺的多重體驗。其中最特別的莫過於雷亞將遊戲場景、角色生活環境的還原，在整個展區中，還原了PAFF -7th PAFFCON 實體舞台、Nora - cyTus 虛擬都市、Rin -關鍵事件閱覽室、ConneR -人類真相探索室、Xenon - 酒吧後巷塗鴉牆、Cherry - Cherry PuNK 主唱私人房、NEKO#ΦωΦ -喵喵實況主直播間，以及JOEZ café等場景，相信遊戲忠實玩家看了一定會非常感動。