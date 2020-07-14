美少女怪盜登場！ 《女神異聞錄5》figma Noir DX ver.

總銷量超過300萬套，被譽為當今最潮JRPG的《女神異聞錄5》，不管是在動畫還是遊戲都擁有大批的死忠粉絲。但除了在螢幕上見證心之怪盜團的活躍外，如果只要花一點點小錢就能在房間內與他們朝夕相伴，想必也會有不少的玩家願意買單。
近期發售的心之怪盜團的美少女怪盜「Noir(奧村春)」的figma分為普通版以及配件較豪華的DX版，今天nowGAME特別取得了「figma Noir」，想要把怪盜團成員妝飾在房間的玩家，現在就來看看我們的開箱文吧！
身為一位在原作中是重武器擔當的天然呆大小姐，Noir算是比較大盒的figma了。手上的戰斧和榴彈發射器等配件都占去了不少空間，甚至還有一組茶具和桌椅。我們現在拿原作遊戲片來當比例尺看看外盒的樣子吧。
照慣例在盒背提示建議玩法，盒子配色跟她的屬性超能力一樣是紫色
側面是招牌的總攻擊。
強調胸部的怪盜服在figma上也有很好的擠壓感
最後的上蓋
那事不宜遲，我們現在就趕快開箱吧！內盒是雙層架構，後面的配件是跟茶具和椅子配套的戶外桌。
由於Noir的零件基本上都挺大的，就不特別再一一細拍了。值得注意的是為了抓住各種東西和擺招牌Pose，這次附加了整整13隻不同的手掌零件，小心別搞丟了。
我們先用個可以輕易看到主要配件的姿勢開始吧！這是Noir的入場姿態，除了可以看見手上的戰斧很細心的在斧頭上也好好的刻上了符文外。你會注意到Noir的服裝對球型關節來說意外的親切，由於本來皺褶就很多，恰當運用借位的話拍起來就關節會很不顯眼。
穿上怪盜裝後就有一種幹練感，配上招牌表情意外的有感，站得也挺穩的呢。
接著來張戰斧的攻擊Pose。這邊可以比較容易觀察到Noir上半身的馬甲背心作得相當精緻，有充分把那種被勒緊的感覺作出來。順道一提裝榴彈砲的腰帶有一點點的可動性，很注重細節的人可以稍微調一下位置。
春的頭部以顏面（表情）、前髮（前頭部）、腦勺（後頭部）這3個零件組合而成。腦勺的部分有兩種，分別是穿脫帽子的版本，前髮也被分為有無面具版兩種。而夾在其中的顏面則有「嚴肅」、「笑臉」、「招牌表情」三種，個人還是最喜歡招牌表情，有種謎之自信感。
而除了那根超級不好抓重心的戰斧之外，Noir的另一個武器是榴彈發射器，不需要借助支架，可以輕易的搭出射擊姿勢，真希望有Mona的卡車來搭一下Show Time畫面啊……話說最近她在P5S裡面甚至連開槍都不用花子彈了，可怕的孩子。
而最後當然要上的是她的總攻擊畫面啦！有玩過P5的玩家都知道總攻擊時的Noir，在秒殺敵人後會很優雅的掏出戶外桌和茶具來段野外茶會。
而figma也為此特別作了拿茶具用的手掌，雖然擺放上稍微有點難度，但可以很大程度的重現原作姿態，雖然少了個茶壺和杯子上的琺瑯瓷雕飾，但相對的，這組茶具拿去給別的figma玩也沒問題。是泛用性很高的配件喔！
另外不知道你們有沒有注意到，其實杯子裡面有茶水這回事？其實杯子裡面還有一小顆紅茶色的配件，用來營造出茶水的感覺喔！
那麼，今天的開箱就到此告一段落了。
Max Factory編號458-DX，《女神異聞錄5》figma Noir DX ver.。將於本月在全台各地賣場陸續到貨，豪華配件的XD版建議售價為8,909日圓（不含稅），另外也有少了桌椅茶具組建議售價6,600日圓不含稅的普通版給有預算限制的玩家。喜歡心之怪盜團的玩家，不妨趕快去附近的GoodSmile合作店鋪把Noir帶回家吧！
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