2017愛在彰化　聖誕平安嘉年華　聖誕歡樂踩街報佳音

由社團法人彰化縣音樂河社會福利協會主辦的「2017愛在彰化 聖誕平安嘉年華」聖誕歡樂踩街報佳音活動於22日晚間在府前廣場熱鬧舉行，彰化縣長魏明谷應邀與會，音樂河社會福利協會理事長阮慧玲等人出席，與參加民眾一起散播歡樂、散播愛，讓彰化的民眾，都感受到愛與祝福。

魏明谷表示，聖誕歡樂踩街報佳音活動今年已經進入第11年，從11年前規模不到20人，到去年參與人數將近2千人，這次更有許多鄉親、教會教友以及年輕朋友們的共同參與，並有4隊管樂以及花車參與踩街遊行，期許讓市民朋友感受聖誕節的歡樂氣氛，讓所有市民都能得到佳音。



▲彰化縣長魏明谷與參加民眾一起散播歡樂、散播愛。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

踩街隊伍沿路發送蒲公英聖誕勵志特刊和禧糖給民眾，直接將聖誕的好消息傳送到每個市區角落。今年參與的管樂隊共有四個學校，管樂隊加花車場面壯觀充滿歡樂的氛圍，期許藉由聖誕踩街報佳音行動與街頭播放的聖誕歌曲，可以讓民眾感受聖誕歡慶的氣氛及青年向上提升的感動，形成一股愛的力量而彼此相互關心，促進人與人之間的信任與社區意識。



▲彰化縣長魏明谷與參加民眾一起散播歡樂、散播愛。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

與會貴賓還有彰化縣副縣長林明裕、立法委員黃秀芳、縣議員林世賢、賴岸璋、黃玉芬、彰化市長邱建富、縣府社會處長黃淑娟、彰化永福教會牧師王進財、彰化主恩靈糧堂教會牧師劉永行、彰化蘭大衛教堂牧師蔡景安、彰化聖教會牧師陳彥碩、梅鑒霧紀念教會牧師吳怡賢、彰化蒙恩堂牧師蕭錦鋒、各級民意代表與地方仕紳等人。



▲彰化縣長魏明谷與參加民眾一起散播歡樂、散播愛。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）