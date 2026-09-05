家裡積存的廢電池、舊手機別急著丟，拿去超商回收，花幾分鐘就能換一頓免費午餐！近期 Threads 有網友分享把 23 包廢電池（1.15公斤）拿去全家回收，一次換到 184 元購物金，驚呼「原來可以換免費便當加飲料！」，引發社群瘋狂轉發。《NOWNEWS今日新聞》整理 7-11 與全家最新的廢電池、行動電源、筆電等回收價目表與攻略，帶您一次看懂！
🟡廢電池去全家換錢掀熱潮！網友裝大包折百元
近期社群平台 Threads 上有網友分享「回收大作戰」，他將平時積攢的廢電池分裝成 23 包（每包 500 公克），拿去全家便利商店進行資源回收，最終成功獲得 184 元購物折抵金，引發大批網友驚呼「原來廢電池可以換錢！」、「以前都白白丟(資源回收車)掉了」。也有網友分享拿一大包 DVD 回收，換回 40 元購物金。事實上，兩大超商龍頭皆提供資源回收折抵服務，只要帶去櫃檯即可當場折抵購物消費。
7-11與全家回收價目表！廢電池每公斤折16元
根據 7-11 與全家官方發布的資源回收規範，兩大超商針對主要 3C 廢棄物的回收折抵價格整理如下：
📍7-11 資源回收項目價目表
廢乾電池： 每 0.5 公斤折抵 8 元購物金（每公斤折 16 元）。
廢筆記型電腦： 每台折抵 120 元購物金（須含螢幕、主機板、硬碟等）。
廢平板電腦： 每台折抵 40 元購物金（須含螢幕面板與主機板）。
廢手機： 每支折抵 12 元購物金（須含螢幕面板與主機板）。
廢光碟片： 每 0.5 公斤折抵 5 元購物金（需拆除外包裝）。
手機座充/旅充： 每組折抵 3 元購物金（須含完好電源線，單獨線材不收）。
高效智慧回收機： 廢電池每 5 顆（或寶特瓶 5 瓶）可換 1 元購物金或 1 點 OPEN POINT。
📍全家便利商店資源回收項目價目表
廢乾電池： 每 0.5 公斤折抵 8 元購物金（每公斤折 16 元）。
廢筆記型電腦： 每台折抵 120 元購物金（須含鍵盤、電池、硬碟）。
廢平板電腦： 每台折抵 40 元購物金（元件完整，非 WiFi 平板需有 3C 認證標誌）。
廢手機： 每支折抵 12 元購物金（主軸元件完整無破裂）。
廢行動電源： 每台折抵 2 元購物金（外殼不可拆卸，機體完整）。
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近期社群平台 Threads 上有網友分享「回收大作戰」，他將平時積攢的廢電池分裝成 23 包（每包 500 公克），拿去全家便利商店進行資源回收，最終成功獲得 184 元購物折抵金，引發大批網友驚呼「原來廢電池可以換錢！」、「以前都白白丟(資源回收車)掉了」。也有網友分享拿一大包 DVD 回收，換回 40 元購物金。事實上，兩大超商龍頭皆提供資源回收折抵服務，只要帶去櫃檯即可當場折抵購物消費。
根據 7-11 與全家官方發布的資源回收規範，兩大超商針對主要 3C 廢棄物的回收折抵價格整理如下：
📍7-11 資源回收項目價目表
廢乾電池： 每 0.5 公斤折抵 8 元購物金（每公斤折 16 元）。
廢筆記型電腦： 每台折抵 120 元購物金（須含螢幕、主機板、硬碟等）。
廢平板電腦： 每台折抵 40 元購物金（須含螢幕面板與主機板）。
廢手機： 每支折抵 12 元購物金（須含螢幕面板與主機板）。
廢光碟片： 每 0.5 公斤折抵 5 元購物金（需拆除外包裝）。
手機座充/旅充： 每組折抵 3 元購物金（須含完好電源線，單獨線材不收）。
高效智慧回收機： 廢電池每 5 顆（或寶特瓶 5 瓶）可換 1 元購物金或 1 點 OPEN POINT。
廢乾電池： 每 0.5 公斤折抵 8 元購物金（每公斤折 16 元）。
廢筆記型電腦： 每台折抵 120 元購物金（須含鍵盤、電池、硬碟）。
廢平板電腦： 每台折抵 40 元購物金（元件完整，非 WiFi 平板需有 3C 認證標誌）。
廢手機： 每支折抵 12 元購物金（主軸元件完整無破裂）。
廢行動電源： 每台折抵 2 元購物金（外殼不可拆卸，機體完整）。