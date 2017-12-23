西螺農會行銷國產四章一Q　採高麗菜體驗活動

為了協助農糧署推動「四章一Ｑ」農漁畜產品溯源制度，西螺農會23日在振興里一處高麗菜園，號召民眾在田間體驗採收蔬菜樂趣，在遊客製作高麗菜泡菜同時，講解四章一Ｑ制度，將有機農產制度深植民心，引導民眾未來多多使用有機認證國產。

農糧署為了宣導四章（ＣＡＳ有機農產品、ＣＡＳ優良農產品、產銷履歷及吉園圃安全蔬果）一Ｑ（生產追溯ＱＲcode），23日與西螺農會於西螺道之驛前產業道路旁高麗菜田，辦理田間體驗採收高麗菜樂趣及製作高麗菜泡茶。

農會總幹事廖錦富說，農會希望這次「戶外教學」活動，讓來自全國民眾了解俗稱高麗菜的「甘藍」是如何生長，採收及變成佳餚，同時讓遊客進一步了解西螺果菜如何落實農政單位的「四章一Ｑ」認證，提供讓消費者吃的安心的果菜。



▲報名遊客體驗以高麗菜製作泡菜。（圖／記者郭春輝攝 , 2017.12.23）

列席的農糧署中區分署雲林辦公室主任劉信良說，透過這次活動，讓民眾體驗當農夫有樂趣但也很辛苦外，最重要的是了解到政府為建立農產安全制度所做的努力，請消費者在購買農產時，要這認清這些標章認證。

多位來賓一行紛紛進入菜園內體驗採收蔬菜的樂趣，總幹事廖錦富採收高麗菜時有板有眼，他表示，他是務農的，莊稼難不倒他。

而報名遊客則先在農會四健會教導下學習利用高麗菜製作菜，享用泡菜，接著到田間體驗採收蔬菜，由於當天選定的高麗菜園尚未成熟，民眾只好到園內了解栽培過程，但農會不讓民眾白走一趟，特購買一堆高麗菜，讓參加民眾一人帶走一顆，呈現另類採菜樂。