台中百貨跨年慶　看工藝展、汪星人還有年關清倉搶便宜

▲中友百貨的汪星人跨越障礙賽，毛爸毛媽比起參賽的汪星人更緊張（圖／金武鳳攝 , 2017.12.30）

中友百貨在2017年最後一個週末舉辦「超級汪星人-狗狗跨越障礙賽」趣味活動，高額獎金及豐富的獎品吸引了許多毛爸毛媽報名參加。比賽以小型犬為主，包括瑪爾濟斯、約克夏、臘腸狗、貴賓犬等，倆倆一組共有10組。

台中百貨業搶辦跨年慶，中友百貨舉辦狗狗跨越賽，與汪星人一起迎接狗年。日曜天地OUTLET年關清倉，四大運動品牌990元起倒貨清庫存。新光三越台中店主辦「2017工藝之夢」，是台灣工藝設計界年度盛事，各有亮點，是三天連假消遣好去處。

主辦單位在賽道上擺放狗狗無法抗拒的玩具及零食，引誘狗狗「出軌」。不少毛爸毛媽為了爭取勝利，在終點不斷呼喚及使出各種招術，可愛逗趣畫面很療癒，現場歡笑聲起此彼落！！

此外，中友百貨與Bluerider ART藍騎士藝術空間合作推出的「X-Ray Secret (X光的神秘視界) By Bluerider ART」聯展，已於上月底在中友時尚藝廊登場，展出四位各有獨特調性的外籍藝術家，分別為Nick Veasey、Carol Prusa、Desire Obtain Cherish (D.O.C)以及Brigitta Rossetti作品，展期至2月5日。

送舊迎新，日曜天地即日起至至1月22日舉辦OUTLET全運會，舉凡adidas、New Balance、PUMA、CONVERSE、SKECHERS等知名運動品牌破萬雙，均以超低價出清，平均折扣3、4折，最低下殺1折起，一早就吸引上百名眾蜂擁而至，連近日陷入失婚風暴的藝人小嫺也在搶購人群中。另跨年夜，日曜延長營業至晚間10點半。



▲台中日曜天地OUTLET舉辦四大運動品牌年關清倉大拍賣，上萬件運用品讓人眼花撩亂（圖／金武鳳攝 , 2017.12.30）

新光三越台中店壓軸登場的「2017工藝之夢」，是台灣工藝設計界的年度盛事，今年分五大展區主題，由「臺灣工藝競賽」70件跨越世代、精彩的得獎作品為展覽主軸，完整呈現台灣工藝的傳承與創新；「臺灣優良工藝品」則展出32件備受業界肯定，由台灣設計、生產並獲國家品質認證的優良工藝品。



▲獲得工藝成就獎的林添福致力推展陶藝，成就獲肯定（圖／業者提供）

「2017工藝之夢」今年同時也邀請「年度工藝成就獎」得主林添福參展。「林添福陶藝展」讓民眾能ㄧ賭台灣國寶大師近80年的陶藝創作精華；2017特別企劃的「新藝市好物集－來我家吧！」廣邀國內具市場潛力之工藝設計品牌共同參展，今年共選出21家參展代表，分享來自台灣各地、屬於家的美好事物。

「2017工藝之夢」展覽期間，週末假日並將舉辦多場由工藝職人親自開班授課的「好玩藝設計講堂」。