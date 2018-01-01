從按摩妹變「外送」做兩年　她存5百萬卻換來這代價

該名女網友請友人在PTT女人版上代發文章，女網友在文中提及，自己為單親家庭、與媽媽共同生活，18歲時為了要買手機，自行尋找打工，之後看見一個時薪500至1000元的「按摩鐘點服務」，詢問過店家並非情色行業後便前往面試。回想起面試當天，女網友一走入店內便覺得氣氛怪怪的，經介紹後才知道是「半套」按摩店。

找工作真的要小心！一名曾做過2年八大行業的20餘歲女子，當初誤信「高薪」廣告成為按摩女，之後開始接S（性交易）甚至成為「外送茶妹」，還曾因此被抓入警局。好不容易脫身的她，兩年來雖賺了500多萬「現在下體常發炎，一直都好不了」奉勸有下海念頭的女子真的要三思，不要輕易踏入。

當時店內老幹部及老闆等人都不斷鼓勵、說服她，女網友聽了心想「好像真的沒有那麼糟糕，用手好像也不算出賣身體」，加上時薪還有1千元讓她心動不已。上班第一天即使她技術不好，無法順利替客人打手槍，但遇到的客人都是客氣有禮的人，因此並不介意，就這樣，當天女網友靠著摸客人生殖器，做了8台進帳8千元，後來開始收到客人投訴，也向前輩學習應對技巧「我越來越放得開」。

不過，就在女網友工作快滿一個月時，業績卻突然暴跌，為了挽救業績，她在前輩及老闆的慫恿下開始接S，一次3千、加台費可到4千，卻開始遇到各種奧客「各種鐵鳥、想凹、不戴套、口爆、酒醉、打人等等...」直到離職後，她才發現當初那些客氣有禮的客人都是店家事先安排好的，而台數業績暴跌也是店家為了引誘她下海的套路。

女網友在店內待了一年半，每月上班至少20天、每次工作15小時以上，一口氣存下370萬元，卻擔心被媽媽發現是在當按摩妹，始終謊稱是在KTV大夜班打工。不過，在身心俱疲加上警方曾到店內臨檢的情況下，擔心當按摩妹曝光的她，經同行介紹成為「外送茶妹」，卻是另個惡夢開始。在沒有店家的保護下，客人行徑更加惡劣，不付錢、偷拔套、暴力性愛，甚至粗暴將下體弄到流血的事都發生過。

外送生涯過了半年，女網友與「教練（司機）」被警方逮捕，當下她相當害怕「這整個過程我都在恍神，心裡只想著，瞞不住了，不知道媽會不會宰了我......。」到了警局就放聲大哭，女警似乎看穿她的心事，告訴她只要好好配合就讓她轉汙點、不會有前科，家人也不會知道。那天過後，女網友正式結束八大生涯，利用那兩年存下的500多萬開設寵物店，計畫在國考結束後正式上路。

回想起那兩年，女網友以「誤入歧途」來形容，但她也慶幸，比起其他入行後染上惡習的小姐，盡管陰道發炎至今還是沒好，與男性有親密關係總會不順利，但她能全身而退又存到錢已經很幸運。她也說「這個行業真的很難全身而退，就算一開始抱著做半套就好，你也會在各種手段下一步一步的被引導，加上在那個環境的影響下，會越來越覺得沒什麼，如果又沒有人管你，習慣了大手大腳之後，真的很難在回到一個月賺兩三萬的生活了。」奉勸想下海的女性三思。