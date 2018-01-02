智擎將啟動PEP503併用PD-1抗體免疫癌症療法

智擎 (4162-TW) 宣布，授權夥伴法國 Nanobiotix 公司已獲美 FDA 核准，將啟動 PEP503 應用於 PD-1 抗體免疫癌症療法，針對非小細胞肺癌或頭頸癌病患第一 / 二期臨床試驗。

智擎表示，免疫癌症療法是近年來備受矚目的癌症治療方法，但目前上市的免疫藥物常見對無免疫原性 (immunogenecity) 腫瘤的癌症病人療效有侷限性。統計顯示，非小細胞肺癌與頭頸癌病患中分別僅有 15-20% 與 13-22% 對現有的免疫癌症療法產生反應。

智擎指出，PEP503 提供了一個免疫創新合併療法的機會，除了可併用放射線治療外，尚可能透過與免疫癌症藥物 PD-1 抗體併用，促進潛在協同作用，讓癌症病人多一個治療選擇的機會。