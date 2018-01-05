兩岸跨境創新創業交流協會成立　助台灣企業突破市場困境

「兩岸暨跨境創新創業交流協會」由具兩岸豐富市場經驗的瀛睿律師事務所創始人簡榮宗、傑思愛德威公司執行長楊佳燊、國民黨中央委員林鼎超等人發起，並獲得青年發展基金會董事長連勝文、華聯國際多媒體董事長謝國樑以及開宇諮詢公司總經理喻銘鐸大力支持擔任顧問。

「兩岸暨跨境創新創業交流協會」今（5）日在台北成立，並舉辦「跨境發展論壇」，邀請在中國大陸、日本、越南、菲律賓、馬來西亞營運的台灣企業分享成功經驗，以「整合跨界資源，協助台灣創業者落實創新發想」為協會核心理念，提供台灣創業家更多發展空間與機會。

自2015年起，協會發起團隊便開始深耕青年創業與電子商務領域，深度了解網路及年輕市場，多次跨海探訪交流，地點囊括上海、深圳、廈門、鄭州等地，也曾和驣訊執行長馬化騰、深圳市台辦主任鄭崇陽等巨擘切磋交流，充分展示協會豐富的人脈資源。為更有效地整合及運用積累下來的資源，今日成立「兩岸暨跨境創新創業交流協會」，以協助台灣優質的創業項目與創新理念得到更好的發展機遇，並對接中國大陸、日本及東南亞等各地的資源、通路、人脈與資金，逐步整合跨境資源，落實「創新」、「創業」的理念。

協會成立後，未來將由成員共同策畫考察行程，並找出實際有效的方法運用資源與資訊的流通與擴張，帶領有潛力的台灣企業到亞洲各地做業務與資金的對接交流，尋求更好、更廣的發展。目前擬於上半年以北京作為起點，啟動協會第一次考察，未來並將跨足更多的地區，重點擴及新加坡及越南等地。

協會的理事和成員都經理事會審核，有效集合相同理念、同時具備「雙創」市場謀略的各方好手，在成立大會現場更邀得創新工藝設計大師謝榮雅及音樂藝術創作人方文山等人擔任顧問團隊。

理事長簡榮宗指出，創新創業已經成為世界的潮流，我們期盼年輕人可以利用這機會開創自己的事業，希望更多的天使投資人願意傳承自己的經驗以及資源，也期許「兩岸暨跨境創新創業交流協會」能成為跨境資源整合生態圈的不可或缺的一環。

成立大會現場集結百位各界翹楚，一同為「兩岸暨跨境創新創業交流協會」開啟嶄新的里程碑！未來協會將繼續深耕中國市場，並將觸手延伸至東南亞各地，期許將台灣與跨海地區的資源互相流通整合，成功落實新創理念。

