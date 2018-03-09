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政治

菜價崩跌誰負責　柯文哲嘆出事就要找一個女巫燒死

記者江昱逵／台北報導2018/03/09 11:52
▲台北市長柯文哲9日表示，北農事件說明了台灣與中國文化就是只要出事就一定要找一個女巫來燒死。（圖／北市府提供 ）
▲台北市長柯文哲9日表示，北農事件說明了台灣與中國文化就是只要出事就一定要找一個女巫來燒死。（圖／北市府提供 ）

台北蔬果批發市場於春節期間休市多天導致菜價暴跌，農委會主委林聰賢昨坦言各方都有疏失，但北市的責任可能多一點。台北市長柯文哲今（9）日受訪表示，出事情，代表大家都有份，但既然發生就把問題解決就好，不必把責任推來推去，「中國文化就是只要出事就一定要找一個女巫來燒死，但有時候，不究責也是一種文化。」

台北農產運銷公司拍賣市場先是因農曆年連休五天，後來又因農曆節日連休三天，造成開市後蔬果因生產過量，菜價崩跌，北市府與農委會互踢皮球，數度隔空嗆聲，而北農總經理吳音寧神隱 12 日終於出面，但面對外界對她能力的質疑，她除了用台語說「歹勢」，也表明自己並不知道會惹出這麼大的風波，至於是否還適任總座，她表示交由董事會決定她的去留。

柯文哲指出，他昨天已經說過，休市三天不是今年才有，以前也發生過，也沒出現甚麼問題，而且今年不僅台北市連休三天，其他很多地方的批發市場也都這樣休，「這樣怎麼可以說因為北農事件而造成全台灣的問題？」

媒體詢問柯文哲，林聰賢說台北市應負多一點責，柯文哲說，這個國家的台灣與中國文化就是只要出示了，就一定要找一個女巫來燒死，但有時候「不究責也是一種文化」。

有記者追問是否因為選舉將近，不願意再北農事件打轉，對此，柯文哲回應，不只是選舉年，整個台灣社會都應該要這樣，他還是保持原本的態度，發生問題，趕快解決就好。

 

關鍵字北農柯文哲吳音寧林聰賢菜價
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