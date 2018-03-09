菜價崩跌誰負責　柯文哲嘆出事就要找一個女巫燒死

台北蔬果批發市場於春節期間休市多天導致菜價暴跌，農委會主委林聰賢昨坦言各方都有疏失，但北市的責任可能多一點。台北市長柯文哲今（9）日受訪表示，出事情，代表大家都有份，但既然發生就把問題解決就好，不必把責任推來推去，「中國文化就是只要出事就一定要找一個女巫來燒死，但有時候，不究責也是一種文化。」

台北農產運銷公司拍賣市場先是因農曆年連休五天，後來又因農曆節日連休三天，造成開市後蔬果因生產過量，菜價崩跌，北市府與農委會互踢皮球，數度隔空嗆聲，而北農總經理吳音寧神隱 12 日終於出面，但面對外界對她能力的質疑，她除了用台語說「歹勢」，也表明自己並不知道會惹出這麼大的風波，至於是否還適任總座，她表示交由董事會決定她的去留。