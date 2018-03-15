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「廚界教父」黃清標獻藝　百年譚府宴菜系上桌

記者賴詠璿／台北報導2018/03/15 17:53
▲知名的百年「譚府宴」為早期行政院長譚延闓的宴客料理。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）
▲知名的百年「譚府宴」為早期行政院長譚延闓的宴客料理。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

談到新加坡料理，第一印象不外乎就是酸、辣口味，新加坡特色美食向來深受遊客喜愛，現在不用再遠赴新加坡，名廚帶回知名百年「譚府宴」菜系，在台灣就可以輕鬆品嚐！

素有「廚界教父」之稱的主廚黃清標為台灣宜蘭人，擁有 52 年廚藝經驗，擅長湘、川、粵等菜系， 28 歲就被延攬至新加坡掌廚，開啟了輝煌的廚藝之路。小時候艱辛的生長環境，促使黃清標往都市發展，自學徒當起的黃主廚，踏實穩扎的學習、不放棄的決心，贏得「廚界教父」稱號，講求「用心」做料理，成就道道鮮香美味。

黃清標將風靡星國的多道美饌珍饈及譚廚料理引進台灣，進駐台北美福大飯店港潮餐廳「潮粵坊」。知名的百年「譚府宴」為早期行政院長譚延闓的宴客料理，當時的御廚即是黃主廚的師傅─彭長貴，譚府宴中知名的菜色莫過於色澤亮眼晶透，鮮香味濃的「譚府祖庵金湯」、肉質軟嫩入味的「譚府粽香排骨」，經燜滷入味的豬腩排，色澤均勻飽滿，肉質軟嫩入口、香氣彌漫味蕾。

黃清標並公開示範製作「雙味龍蝦球」，以金沙及黑胡椒呈現兩種不同風味的龍蝦球，鹹蛋黃入鍋炒香後加入炸好的龍蝦球，收成外皮帶脆、鮮香順口的金沙龍蝦；黑胡椒龍蝦則是採用黑胡椒粒、醬油、花雕酒搭配油泡龍蝦，經油泡處理的蝦肉口感鮮嫩，椒香入味。


▲黃主廚在現場示範製作「雙味龍蝦球」。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）


▲黃主廚在現場示範製作「雙味龍蝦球」。（圖／台北美福大飯店提供）

譚廚百年傳奇湯品「譚府祖庵金湯」緊接著上桌，將富含膠質的雞肉與雞腳，與老鴨、豬瘦肉以中火熬煮，過程中加入以蔥、薑一起煸出的鮮香雞油，以及打至泥狀的紅蘿蔔，歷時約 8 小時的熬煮、過濾，到最後的冷凍收湯，繁複的工序，造就每一勺金黃澄亮的醇厚上湯，每一口都可以品嚐到充滿膠質的黏稠口感。


▲譚廚百年傳奇湯品「譚府祖庵金湯」。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

「新加坡辣椒炒蟹」，以辣椒及番茄醬等翻炒鮮蟹，越簡單越需要手藝，這道星國招牌料理，適口的酸香辣帶出鮮美蟹香，令嗜辣的賓客留連忘返。


▲「新加坡辣椒炒蟹」以辣椒及番茄醬等翻炒鮮蟹，是星國招牌料理。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

「譚府粽香排骨」則是將新鮮豬腩排切為二吋大小，先以花雕酒、醬油及豆腐乳醃約 40 分鐘，再以粽葉包綑，使用蔥、薑、番茄與番茄醬、紅蘿蔔、白蘿蔔、辣椒、西芹、洋蔥、豆腐乳及紅麴米、紹興酒、八角、冰糖等多種食材燜約 40 分鐘，最後將滷汁打芡後上桌。


▲「譚府粽香排骨」，新鮮豬腩排以粽葉包綑，搭配多種食材製成。（圖／台北美福大飯店提供）

至於「風味咖哩魚塊」，黃清標選用馬來西亞的咖哩，適切的香料配方，符合華人味蕾，搭配上湯、椰奶、咖哩葉及奶油等材料，新鮮龍虎斑吸附香辣的咖哩醬汁，令人食慾大開。


▲「風味咖哩魚塊」選用馬來西亞的咖哩，適切的香料配方，符合華人味蕾。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

「醬蒸龍躉魚拌麵」則以娘惹菜酸中帶甜，略顯微辣的特色，將龍膽石斑的鮮嫩帶領至極。品嚐時將魚肉置於上海麵上，醬汁順流而下沾附於麵條，口感豐富，滿腔鮮香滋味。


▲「醬蒸龍躉魚拌麵」以娘惹菜酸中帶甜、略顯微辣為特色。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

最後奉上飯後甜點「摩摩喳喳」，這款熱食的摩摩喳喳包含西米露、花豆、地瓜、粉圓、芋頭等豐富餡料。除了經典的譚廚料理，黃清標也帶來多道拿手星國料理，想品嚐廚界教父精湛手藝， 3 月 25 日前至台北美福大飯店「潮粵坊」都可以享受《潮宴獅城饌》的味蕾巡禮！


▲飯後甜點「摩摩喳喳」包含西米露、花豆、地瓜、粉圓、芋頭等豐富餡料。（圖／記者賴詠璿攝 , 2018.03.13）

關鍵字新加坡星國料理譚府宴廚界教父黃清標台北美福大飯店潮粵坊
大媽速食店延長線狂充電　網友傻眼

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