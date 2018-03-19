影／大葉大學研發蟲草咖啡　提神養生一起來

生資系教授梁志欽表示，蟲草咖啡是以咖啡豆當培養基，選用一株北蟲草特殊菌種進行發酵，咖啡豆經過最適培養條件的發酵後，給力生物科技再以獨門配方烘焙製成濾掛式咖啡。實驗發現，隨著發酵時間的增加，咖啡豆的中的蟲草素和腺苷含量會增加，咖啡因和綠原酸含量則會降低，因此蟲草咖啡有蟲草素和腺苷的養生保健成分，咖啡因也比一般咖啡豆低，每天飲用兩杯並不會過量，綠原酸成分的降低也讓咖啡喝起來不會澀。



▲大葉大學生資系梁志欽教授帶領學生研發蟲草咖啡，兼具養生與提神的優勢，未來商機無限。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）

梁志欽指出，給力生物科技是生資系長期產學合作的廠商，原本合作開發樟芝，得知大葉大學藥用菇菌研究中心以生科技術培育安全無毒的北冬蟲夏草，委託他協助開發北冬蟲夏草產品，因此有蟲草咖啡的誕生。台灣咖啡市場一年總產值高達六、七百億，蟲草咖啡具有低咖啡因及含蟲草素的優勢，喝起來有些許果香及花香味，不僅風味不減，更讓養生與生活飲食結合，未來商機無限。

蟲草咖啡由梁志欽教授帶領學生歐晉豪、魏詩怡、王瑞鴻、賴慶恩共同研發，大四生歐晉豪說，實驗室從不同的菌種測試開始，接著尋找最適合的培養條件，每個禮拜都要採樣觀察，前前後後經過一年的研發，讓他學到微生物發酵技術，也讓他了解業者生產產品的思維與行銷作法，對以後就業有很大的幫助。



▲大葉大學生資系梁志欽教授帶領學生研發蟲草咖啡，兼具養生與提神的優勢，未來商機無限。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.19）