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十三行國際考古論壇　歡迎民眾踴躍報名

記者陳志仁／新北報導2018/03/19 19:01
▲十三行博物館將於4月26日舉辦2018國際考古的論壇，內容包括專題演講及實作工作坊。（圖／十三行博物館提供）
▲十三行博物館將於4月26日舉辦2018國際考古的論壇，內容包括專題演講及實作工作坊。（圖／十三行博物館提供）

十三行博物館將於4月26日舉辦「2018國際考古論壇-裝飾藝術與考古」，分享文化族群裝飾的物件，在當時社會文化的意涵與轉變，3月20日開放報名，名額有限，歡迎民眾踴躍報名，詳情可至十三行博物館的官網查詢。

十三行博物館表示，2018國際考古論壇的內容，包含英國維京時代大眾史學、紐西蘭毛利人故事發展、台灣史前裝飾器物變遷以及裝飾、標記的意義形成等，深入探索裝飾文化的古今演變；邀請英國約克考古信託中心執行長David Jennings、紐西蘭Haumi（NZ）Ltd諮詢公司執行長Karl Johnstone，及台灣知名考古學家劉益昌、陳有貝教授等人一起來分享。

十三行博物館長陳春蘭說，論壇於4月26日的上午10點，在十三行博物館的演講廳舉行，分為專題演講及實作工作坊，民眾可擇一或同時報名；其中，實作工作坊特安排日本及韓國六大博物館辦理，民眾可現場體驗日本勾玉、貝飾、裝飾圖紋杯墊，及九州古代裝飾器物重現等製作，讓理論與實務完美結合。

陳春蘭指出，2018國際考古論壇的報名時間，自3月20日的上午10點起至4月18日的下午5點止，專題演講限額120人，免費報名；此外，實作工作坊分為2組，每組限額30名，酌收300元的材料費，詳情可至十三行博物館的官網查詢與報名。

關鍵字國際考古論壇十三行博物館紐西蘭毛利人
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