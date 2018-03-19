十三行國際考古論壇　歡迎民眾踴躍報名

十三行博物館將於4月26日舉辦「2018國際考古論壇-裝飾藝術與考古」，分享文化族群裝飾的物件，在當時社會文化的意涵與轉變，3月20日開放報名，名額有限，歡迎民眾踴躍報名，詳情可至十三行博物館的官網查詢。

十三行博物館表示，2018國際考古論壇的內容，包含英國維京時代大眾史學、紐西蘭毛利人故事發展、台灣史前裝飾器物變遷以及裝飾、標記的意義形成等，深入探索裝飾文化的古今演變；邀請英國約克考古信託中心執行長David Jennings、紐西蘭Haumi（NZ）Ltd諮詢公司執行長Karl Johnstone，及台灣知名考古學家劉益昌、陳有貝教授等人一起來分享。