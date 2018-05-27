見面會突然飄出焦味　Andy化解尷尬：我的心在燃燒

南韓男團「神話」Andy今（27）日在NEO19舉辦「回家-粉絲見面會」，主辦單位準備不少台灣美食，讓粉絲一一端上舞台餵食，他也吃得非常開心。而為了感謝大家，Andy還親自泡茶，邀請10位粉絲上台茶敘，結果中途卻飄來濃郁燒焦味，他為了緩和氣氛，表示：「你們聞到是我心在燃燒的味道。」讓全場尖叫不已。

Andy上台先表演〈PROPOSE〉，並表示：「歡迎大家來我家，希望大家玩得愉快。」隨後主辦單位邀請粉絲送上台灣美食給他，包含涼麵、擔仔麵、蚵仔煎、小籠包、當歸鴨麵線、魷魚羹、雞排、甜不辣、米苔目、珍珠奶茶等，他也因為各種食物太好吃，頻頻表示：「若配上啤酒一定很棒！」意外發現Andy非常愛喝酒。