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娛樂

見面會突然飄出焦味　Andy化解尷尬：我的心在燃燒

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/27 18:55

南韓男團「神話」Andy今（27）日在NEO19舉辦「回家-粉絲見面會」，主辦單位準備不少台灣美食，讓粉絲一一端上舞台餵食，他也吃得非常開心。而為了感謝大家，Andy還親自泡茶，邀請10位粉絲上台茶敘，結果中途卻飄來濃郁燒焦味，他為了緩和氣氛，表示：「你們聞到是我心在燃燒的味道。」讓全場尖叫不已。

Andy上台先表演〈PROPOSE〉，並表示：「歡迎大家來我家，希望大家玩得愉快。」隨後主辦單位邀請粉絲送上台灣美食給他，包含涼麵、擔仔麵、蚵仔煎、小籠包、當歸鴨麵線、魷魚羹、雞排、甜不辣、米苔目、珍珠奶茶等，他也因為各種食物太好吃，頻頻表示：「若配上啤酒一定很棒！」意外發現Andy非常愛喝酒。


▲Andy見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）

為了感謝吃到不少美食，Andy親自泡茶，並抽10位粉絲上台茶敘，結果現場突然飄出濃濃的燒焦味，主持人才透露，他剛剛在烤麵包，沒注意導致烤焦，燒壞機器才飄出此味，而Andy擔憂影響粉絲心情，就嘴甜表示：「你們聞到的是我心在燃燒的味道。」讓全場尖叫聲連連，隨後他也化身廚師，舞台上料理義大利麵，請粉絲們吃。


▲Andy邀粉絲「回家」。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）

 

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關鍵字神話andy
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