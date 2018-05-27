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娛樂

Andy爆料「神話」會偷東西　默默搬家被玟雨逮到

記者陳雅蘭／台北報導2018/05/27 19:59

韓團「神話」Andy今（27）日舉辦粉絲見面會，活動上粉絲提問，「神話誰最常去你家？」他無奈表示，成員每次去他家，都會弄得一團亂，東西還會不見，所以瞞著大家偷偷搬家，還賄賂經紀人保密，一年6個月過去都沒被發現，但最後還是被李玟雨逮到。

Andy邀粉絲上台喝茶，並開放提問三題，其中一題是「神話誰最常去你家？最常煮東西給誰吃？」結果Andy爆料，以前成員去到他家，都會把家裡弄得亂七八糟，東西還會不見，結果當去到對方家時，竟發現物品都在他們家，所以生氣說：「我之後搬家都沒通知他們。」並請成員及自己的6位經紀人吃飯，希望他們能保密搬家的事。


▲Andy粉絲見面會。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）

他也表示因為成員太隨便，所以才想瞞著大家，「我搬家一年6個月後，都沒人知道，結果在超市買菜時，突然看到玟雨走過來，我就趕快推著推車掉頭，結果手機就響了，是玟雨打來的。」玟雨疑惑的問：「你怎麼在這裡買菜？」才發現Andy搬到自己隔壁，沒過幾天，玟雨就自動到他家報到。

Andy繼續無奈透露，玟雨到他家就馬上開冰箱，因為自己習慣把燒酒、啤酒、汽水排整齊，但他居然故意弄亂，隨後自動拿起酒開喝，並使喚Andy煮湯，「結果玟雨喝完、看完電視後就睡著了，我醒來後發現他不見了，但那東西一樣擺在那，所以我又默默去收碗盤、洗碗。」並透露搬家的事被知道後，成員們來按門鈴，他都會把電視關靜音，假裝不在家，說完更強調：「這都是事實！」

Andy今見面會表演〈PROPOSE〉、〈Your Luv〉、〈遇見她100米前的地方〉、〈LOVE SONG〉等歌曲，更帶來中文歌〈朋友〉，共有500名粉絲到場支持，而他也表示，神話之後會出新專輯，請大家拭目以待。


▲Andy舞台上猛吃食物。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）


▲Andy愛吃台菜。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）


▲Andy與粉絲互動。（圖／記者林柏年攝 , 2018.5.27）

 

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關鍵字神話andy李玟雨
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