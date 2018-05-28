中興解禁！中美貿易戰趨和緩　大陸速審高通併購恩智浦

遭美國下達貿易禁令而陷入營運停擺的中興通訊（ ZTE ）終於重獲一線生機。美國總統川普於推特宣布，允許中國大陸通訊零件製造商中興通訊恢復營運，條件是支付 13 億美元罰鍰並且撤換其管理階層、董事會。

川普於推特表示：「是我先讓中興關掉，然後讓它接受高度安全監管後重新開啟」，要求中興改選管理層與董事會，並付出 13 億美元的罰款。同時川普更將茅頭直指美國前總統歐巴馬與民主黨國會參議院領袖舒默（ Chuck Schumer ），稱兩人毫無作為，在沒有安全稽查下任憑中興成長。