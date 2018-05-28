中興解禁！中美貿易戰趨和緩　大陸速審高通併購恩智浦

遭美國下達貿易禁令而陷入營運停擺的中興通訊（ ZTE ）終於重獲一線生機。美國總統川普於推特宣布，允許中國大陸通訊零件製造商中興通訊恢復營運，條件是支付 13 億美元罰鍰並且撤換其管理階層、董事會。
川普於推特表示：「是我先讓中興關掉，然後讓它接受高度安全監管後重新開啟」，要求中興改選管理層與董事會，並付出 13 億美元的罰款。同時川普更將茅頭直指美國前總統歐巴馬與民主黨國會參議院領袖舒默（ Chuck Schumer ），稱兩人毫無作為，在沒有安全稽查下任憑中興成長。
▲美國總統川普在推特稱，前總統歐巴馬與民主黨國會參議院領袖舒默（ Chuck Schumer ）是助長中興（ ZTE ）在美壯大的推手。（圖／翻攝 Twitter）
不過，川普為中興網開一面引發美國朝野反彈，認為此舉將讓美國陷入資安危機，中國大陸將藉此機會滲透美國國土安全。而參議院更計畫通過一項修正法案，取消川普對中國大陸電信公司制裁的權力。
川普 25 日向媒體表示，自己親自透過電話和大陸國家主席習近平談妥如何讓中興恢復營運，他要求中興支付 15 億美元罰款，且中國大陸方需向美購買更多科技類零組件。而習近平則願讓中興為違反美方貿易禁令付出 5 億美元的罰鍰，最終雙方折衷為 13 億美元。 負責中興案的美國商務部長羅斯（ Wilbur Ross ）則預定下周赴北京商談更多細節。
隨川普對中興態度趨於軟化，外界推測中美貿易關係也將漸趨和緩。據《華爾街日報》 26 日報導，中共商務部將在未來幾天內核准美國高通公司（ Qualcomm ）收購荷蘭恩智浦（ NXP Semiconductors ）公司的併購案，這起併購案成本達 440 億美元，由於高通與恩智浦皆在市場處寡占地位，因此需取得全球 9 個國家反壟斷監管機構的批准。目前全案已通過美、俄、歐盟、南韓和日本等地的核可。然過去因中美貿易關係緊張，在大陸方面的併購許可遲未發布，未來若順利通過這起併購案，將有助高通成為全球自動駕駛汽車晶片的龍頭。