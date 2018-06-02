「我們，做到了！」義興合唱團圓夢　奪舒伯特競賽金質獎

位於尖石鄉的嘉興國小義興分校合唱團，由於小朋友多來自單親、隔代教養等弱勢家庭，一度因為經費不足，連遠渡重洋需要的行李箱以及團服都買不起，讓這趟出國比賽變得遙不可及。所幸消息傳出後，獲各界善心人士踴躍捐輸，長榮航空也贊助來回所有機票，終於讓孩子們有機會站上國際舞台圓夢。

「我們，做到了！」於奧地利維也納舉辦的舒伯特合唱競賽結果出爐，來自尖石鄉的嘉興國小義興分校合唱團果然不負眾望，天籟美聲獲得評審肯定，順利奪得金質獎以及大會特別獎，揚威國際。

這群孩子也不負眾望，舒伯特合唱競賽結果於台北時間 2 日晚間 10時出爐，義興分校合唱團一舉拿下金質獎以及大會特別獎，天籟美聲感動現場評審與觀眾，來自台灣的好聲音獲國際認證。



▲義興合唱團不負眾望，以天籟美聲征服國際舞台。（圖／翻攝自義興合唱團臉書）

正式比賽時，孩子們穿著傳統泰雅服飾上台演唱，全程表演 4 首曲子，最後一首芬蘭民謠合聲優美動人、唱作俱佳、台風穩健，曲畢獲得觀眾如雷掌聲。比賽結果公布，義興國小與俄羅斯雙雙獲得金質獎，更單獨拿下大會特別獎。合唱團臉書粉專隨即發出快訊向國內報喜，有感而發的說「夢想是不會被侷限的，我們始終相信，夢有多大，你就有多大。」



▲比賽結果深夜傳回台灣，義興國小臉書粉專隨即發出快訊報喜。（圖／翻攝自義興合唱團臉書）