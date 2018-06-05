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澳洲駐台代表訪高雄　強化經濟教育文化實質合作

記者許高祥／高雄報導2018/06/05 18:38
▲澳洲辦事處代表Gary Cowan(高戈銳)拜會高市長許立明。（圖／高市府秘書處提供 , 2018.06.05）
▲澳洲辦事處代表Gary Cowan(高戈銳)拜會高市長許立明。（圖／高市府秘書處提供 , 2018.06.05）

澳洲辦事處Gary Cowan(高戈銳)代表繼年初參與高雄國際燈會藝術節後，昨(4)日二度拜訪高雄市政府，與市長許立明及市府團隊就經濟、教育與文化議題合作交換意見，並達成多項交流共識。

許立明表示，高雄和澳洲長期互動良好，尤其與布里斯本姊妹市關係緊密，雙方更在2017年邁入姊妹市締盟20周年里程碑，陳菊前市長也親自率團訪問布市深化合作，期盼未來高雄能與Gary Cowan(高戈銳)代表密切合作，提升高雄和澳洲在經貿、文化、教育等面向實質互惠的交流。Gary Cowan(高戈銳)代表則強調台灣是澳洲在印太地區安全上的重要夥伴，並稱讚高雄與澳洲在貿易、觀光領域的密切往來所帶來的成就，希望可以更加強和高雄在離岸風電及文化議題的合作。

會中許立明親自邀請代表與澳洲城市參與今年9月的第二屆「全球港灣城市論壇」，促進世界港灣城市產業的轉型交流，Gary Cowan(高戈銳)代表也熱情邀請許市長訪問澳洲，為雙方的多元交往開創更多機會。 

許立明特別繫上2015年參與布里斯本市「亞太城市高峰會」時，Graham Quirk(庫爾克)市長所致贈的昆士蘭州領帶，表示高雄和布里斯本姊妹市關係緊密與對澳洲的友好，強調未來高雄會以「亞洲新灣區」為核心，推動以生態、環保、宜居、都市轉型為主軸的政策，期待能與布里斯本及澳洲保持合作，帶動在地文化結合科技產業，建設高雄朝向低外部成本、高附加價值的城市邁進。

Gary Cowan(高戈銳)代表回應表示，在兩次訪高中看見陳菊前市長與團隊12年來的在城市產業與文化的轉型成果，希望能更增進澳洲企業在高雄能源產業的參與，並主動推薦澳洲電影參展高雄電影節，深化高雄和澳洲的產業、文化合作。此外，秘書處陳瓊華處長也向Gary Cowan(高戈銳)代表提議雙方以新可倫坡計畫(New Colombo Plan, NCP)為方向，由市府透過釋放公有宿舍供短期駐高等方式，針對私人部門企業共同推動青年實習交流，為高雄與澳洲間的人才培育合作建立基礎。
 

關鍵字高雄國際燈會藝術節許立明高雄姊妹市
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