南韓竟有狗狗球員　莫非是世足賽的秘密武器？

四年一度的世足賽即將在三天後開踢，眾所矚目的球星當然也是球迷最關心的，而南韓竟在一支廣告中推出犬星人球員，可愛的狗狗意外成為球場上亮點，莫非是南韓隊推出的秘密武器？原來是南韓業者推出一系列世足賽的廣告，其中就有支看準寵物當家的風潮，以犬星人當作主角，實際上是推廣帶寵物一起來看世足的野餐活動，可以想見當天現場一定是非常的熱鬧啦！

南韓的現代汽車（Hyundai）自2002年起就是世界盃足球賽汽車官方贊助商，今年邁入第五屆，身為FIFA的長期贊助商，當然拍了一系列世足的廣告。一支擁有犬星人上場的廣告，讓人眼睛為之一亮，只見犬星人身上掛著超可愛的足球項圈，專注看著場上球員的神情，當球快直達球門時，似乎也迫不及待想跟著入場，好好踢上一番的可愛模樣，讓人直呼「超可愛」！