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南韓竟有狗狗球員　莫非是世足賽的秘密武器？

寵毛網2018/06/11 17:07
南韓竟有狗狗球員　莫非是世足賽的秘密武器？（圖／寵毛網）
南韓竟有狗狗球員　莫非是世足賽的秘密武器？（圖／寵毛網）

四年一度的世足賽即將在三天後開踢，眾所矚目的球星當然也是球迷最關心的，而南韓竟在一支廣告中推出犬星人球員，可愛的狗狗意外成為球場上亮點，莫非是南韓隊推出的秘密武器？原來是南韓業者推出一系列世足賽的廣告，其中就有支看準寵物當家的風潮，以犬星人當作主角，實際上是推廣帶寵物一起來看世足的野餐活動，可以想見當天現場一定是非常的熱鬧啦！

影片開頭便是充滿活力的足球員在場上奔馳的場景。

影片開頭便是充滿活力的足球員在場上奔馳的場景。（圖／翻攝自YouTube）

超可愛的犬星人球員，蓄勢待發猶如場邊的守門員。（圖／翻攝自YouTube）

南韓的現代汽車（Hyundai）自2002年起就是世界盃足球賽汽車官方贊助商，今年邁入第五屆，身為FIFA的長期贊助商，當然拍了一系列世足的廣告。一支擁有犬星人上場的廣告，讓人眼睛為之一亮，只見犬星人身上掛著超可愛的足球項圈，專注看著場上球員的神情，當球快直達球門時，似乎也迫不及待想跟著入場，好好踢上一番的可愛模樣，讓人直呼「超可愛」！

超關注看著球場賽事的狗狗，猶如預備選手般隨時準備上場。

在場邊關注賽事的狗狗，猶如預備選手般隨時準備上場。（圖／翻攝自YouTube）

當球即將入球門時，狗狗更露出十分專注的神情。

當球即將入球門時，狗狗更露出十分專注的神情。（圖／翻攝自YouTube）

隨時準備進場的犬星人。（圖／翻攝自YouTube）

影片更插入狗狗頂球的可愛模樣，看來平常果然是有在練習的。

影片更插入狗狗頂球的可愛模樣，看來平常果然是有在練習的。（圖／翻攝自YouTube）

就連運球看來都是難不倒牠的。（圖／翻攝自YouTube）

球場上就是要呼朋引伴找朋友啦！

當然球場上就是要呼朋引伴找朋友啦！（圖／翻攝自YouTube）

這支十分引人注意的廣告，原來是業者希望能邀約主人帶著毛小孩一起在野餐現場，觀看世足賽轉播的宣傳廣告，呼應南韓近年來十分流行所謂petfam族（pet＋family）這種新詞彙。隨著個人主義的加劇，人們靠著與寵物的交流來排解孤獨，這次業者推廣帶著寵物一起來看世足，代表寵物像家人一樣一起分享喜悅跟難過，野餐活動現場也會有寵物醫生進駐和動物遊樂區可供毛小孩遊樂，看來Petfam族果然正夯呀！

來看看這個超可愛的廣告吧！↓↓↓

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關鍵字世足賽南韓廣告球員
第二個天龍國？這邊豪宅破7千萬

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