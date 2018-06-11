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新版身分證設計票選結果出爐　網友全罵翻：投票投心酸的

創意中心／綜合報導2018/06/12 06:31
▲內政部身分證明文件再設計得獎作品11日揭曉，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲設計獎，這件作品將成為未來新式身分證設計參考。（圖取自身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）
▲內政部身分證明文件再設計得獎作品11日揭曉，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」獲設計獎，這件作品將成為未來新式身分證設計參考。（圖取自身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）

內政部「身分證明文件再設計」得獎作品正式出爐，設計師魯少綸的作品「形｜SHAPE」勇奪最大獎「設計獎」，該件作品也將會成為日後新式身分證設計的重要依據。

目前國民身分證已發行超過10年，內政部正研擬晶片國民身分證換發計畫，將朝「自然人憑證、國民身分證」二合一方向規劃。

根據內政部「身分證明文件再設計」網站公布資料指出，魯少綸的獲獎作品「形｜SHAPE」將所有設計藏在細節之中，如與土地相關的山海圖像，採用隱約的底紋詮釋，取代以往常見且直白的臺灣島圖形，賦予高度包容性樣態。

網站資料特別指出，綜觀全球，多數國家的身分證設計皆十分相似，而魯少綸的作品卻表現出臺灣的前衛與現代性，整體令人感到脫俗。因此成功贏得評審團青睞，拿下本次活動最大獎「設計獎」。

其餘獲獎作品部分，曾經因為「國族認同」問題而在網路上吵得轟轟烈烈的「嶼民在地」，以近10萬票的網路票選成績獲得了人氣獎。

創意獎則由設計師蘇意茹的「族群・山海・國際」奪得，評審團認為，該作品針對視障族群做的缺角設計非常特別，不同於大部分作品僅以點字來思考，這種缺角設計雖非高難度手法，實際製作也不無可能，但在目前社會上的確非常罕見，「若未來能付諸實踐，代表台灣社會所追求的進步價值，將是別具意義的創舉。」

不過對於新版身分證設計票選結果，網友則有兩極的評價，有人認為「早該這麼做了！現在的身分證醜死了」、「簡單舒服好看」，但也有網友對於只能46票的「形｜SHAPE」贏過網友票選近10萬票的人氣獎得主「嶼民在地」表示氣憤「46票贏97498票，請問誰說了算？」「設計獎⋯⋯要不要更諷刺⋯⋯」「我可不想拿才只有46票選出來的設計」


▲（圖取自身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）

 


▲（圖取自身分證明文件再設計網頁identityredesign.tw）

關鍵字身分證新版身分證內政部
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