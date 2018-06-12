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超實用禮金行情報你知！攜伴加800、路程遙遠扣600

生活中心／綜合報導2018/06/12 14:26
▲朋友結婚紅包應該包多少呢？「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」神解：「攜伴加 800 、路程遙遠扣 600 」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲朋友結婚紅包應該包多少呢？「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」神解：「攜伴加 800 、路程遙遠扣 600 」。（示意圖／NOWnews資料照）

歲月如梭，身邊朋友紛紛籌備婚禮，走入婚姻。每當收到「紅色炸彈」都令人十分懊惱，究竟紅包該包多少？近日知名插畫家「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」就在臉書粉專貼出一張超實用的「結婚禮金行情表」，並指攜伴者應加 800 ，覺得路程遙遠者則可扣 600 ，教大家如何包才能顧及面子又不失禮，許多網友看後都讚爆力推。

知名插畫家「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」在臉書粉絲專頁傳照表示，西方有句諺語「April showers bring May flowers. Marry in June - Good to the man and happy to the maid.」（四月雨帶來五月花，六月結婚幸福快樂。）他認為，這可能是 6 月比較多人結婚的緣故。而在華人社會，結婚除了是兩家人的事外，還有一個考驗著友誼的關卡，那就是「禮金」！究竟這個禮金要怎麼個包法呢？

「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」特別製作「結婚禮金行情表」教大家如何包才能兼顧友誼與面子，同時避免包太多傷荷包、包太少傷感情的情況。他將宴客地點分為高級飯店、婚宴會館、一般餐廳與流水席；交情程度則分為閨蜜級好友（錢花得很值得）、關係還不錯（錢給的心甘情願）以及實在不太熟（就當做公益），而你也可參考與結婚新人的交情來增減禮金。


▲知名插畫家「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」自製的超實用「結婚禮金行情表」。（圖／取自10 Seconds Class - 10 秒鐘教室臉書粉專）

舉例來說，若你是參加辦在高級飯店的閨蜜級好友，沒有包個 6000 元以上似乎不夠意思；若是參加辦桌流水席，至少也要 3600 元才夠看；但若兩人僅是點頭之交，包個 2000 元就很有誠意了。

當然，每個人心中都有一把衡量禮金應包多少的尺，可依照自身情況做增減。「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」列舉了其他 5 項影響禮金多寡的因素，包括「攜伴參加 +800 」、「有拿喜餅 +500 」、「路程很遠 -600 」、「禮到人不到 -800 」以及「自己是同志 -1000 」。此外，他也溫馨提醒大家，最終應避開不吉利的數字，以免觸新人霉頭。

 

關鍵字紅色炸彈結婚禮金紅包禮金行情10 秒鐘教室
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