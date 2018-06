超實用禮金行情報你知！攜伴加800、路程遙遠扣600

歲月如梭,身邊朋友紛紛籌備婚禮,走入婚姻。每當收到「紅色炸彈」都令人十分懊惱,究竟紅包該包多少?近日知名插畫家「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」就在臉書粉專貼出一張超實用的「結婚禮金行情表」,並指攜伴者應加 800 ,覺得路程遙遠者則可扣 600 ,教大家如何包才能顧及面子又不失禮,許多網友看後都讚爆力推。

知名插畫家「10 Seconds Class - 10 秒鐘教室」在臉書粉絲專頁傳照表示,西方有句諺語「April showers bring May flowers. Marry in June - Good to the man and happy to the maid.」(四月雨帶來五月花,六月結婚幸福快樂。)他認為,這可能是 6 月比較多人結婚的緣故。而在華人社會,結婚除了是兩家人的事外,還有一個考驗著友誼的關卡,那就是「禮金」!究竟這個禮金要怎麼個包法呢?