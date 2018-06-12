蘋果九月新iPhone上市在即　驚傳出貨量下修兩成？

鑒於 iPhone X 市場銷售不如預期，今( 2018 )年蘋果將新機出貨量下修至八千萬台左右，相較於去年蘋果發表的 iPhone8 、 iPhone8 Plus 和 iPhone X 共計 1 億支手機零組件，減少了 20% 左右。

九月蘋果新品發表大會在即，即將推出三款新 iPhone ，讓果粉們引頸期待。然而本周傳出蘋果對於本次新品出貨量態度保守，已向旗下供應鏈廠商要求減少新 iPhone 20% 的零組件生產。

即將在 9 月登場的三款新品中，包含了一款低價版的 6.1 吋液晶面板（ LCD ）新機，以及採用 OLED 面板的 5.8 吋 iPhone X 升級版，及 6.5 吋的 iPhone X Plus 。三款新 iPhone 都將採用 Face ID ，並搭載 TrueDepth 3D 感應攝像機系統。其中的 OLED 面板由三星獨家提供，而 LCD 面板則是日本 Japan Display Inc （ JDI ）和南韓 LG Display （ LGD ）提供。

據消息指稱．為防止去年 iPhone X 延遲出貨的狀況發生，今年 OLED 版 iPhone 新機用零件將會在 7 月出貨給鴻海及和碩進行組裝作業，而 LCD 版新機用零件則是在 8月，以趕上 9 月新品發表會後開始出貨的時程。

其中的 LCD 平價款機種被視為蘋果用來提升整體出貨量的重要武器，而另外兩款 iPhone X 系列機售價也將進行調降，價格將更具競爭力。