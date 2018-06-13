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即時跑馬燈天堂M黑妖來襲　今晚6點預先登錄外役監洗鍊退役鋼索　化身地景藝術8成民眾有這困擾　黃金密碼來解秘
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《天堂M》黑暗妖精來襲　今晚6點開放預先登錄

記者顏大惟／台北報導2018/06/13 17:06
▲《天堂M》 6 月 13 日晚間 6 點，新職業黑妖「預先登錄」活動開跑！（圖／遊戲橘子提供）
▲《天堂M》 6 月 13 日晚間 6 點，新職業黑妖「預先登錄」活動開跑！（圖／遊戲橘子提供）

遊戲橘子代理的跨世代手遊鉅作《天堂M》，推出上市後最大改版，玩家們最期待的新職業「黑暗妖精」也將於本次改版強勢登場，今（13）日晚間 6 點將於官網搶先開放「預先登錄」活動，並推出新職業黑妖「體驗衝裝」拿虛寶活動，除送出超值好禮外，更讓玩家搶先感受衝裝快感。


▲玩家依據步驟完成預先登錄即可免費獲得虛寶「龍之鑽石」，更有機會抽中 iPhoneX 等多項實體好禮。（圖／遊戲橘子提供）

因應上市後最大改版，《天堂M》將於今日晚間 6 點，於官方網站正式開放「預先登錄」活動，玩家依據步驟完成登錄，即可免費獲得虛寶「 5 顆龍之鑽石」，透過beanfun! App 則可獲得「 8 顆龍之鑽石」，同時更加碼實體抽獎活動祭出「 iPhone X 64G 」「 Asus Zenfone3 」、「 TiinLab UT501 耳機」等好禮。如果登錄人數突破 20 萬，也會送出「變身抽卡箱」以及「魔法娃娃箱」。


▲官方今晚也會開放「認證伺服器」報名活動，認證過程將帳號創立的門檻提高，提供玩家更愉快的遊戲體驗。（圖／遊戲橘子提供）

先前廣受玩家好評的「體驗衝裝」這次也將重出江湖。今日晚間 6 點起推出「體驗衝裝」活動，玩家於活動期間登入「體驗衝裝」活動頁面，每日可開啟 10 個「衝裝寶箱」。系統將計算每位玩家的戰力積分，並依照積分區間抽出近百名幸運玩家，贈送「稀有製作秘笈」、「稀有飾品製作秘笈」、還有遊戲中首次贈送的超佛好禮「惡魔王的武器箱」。


▲為讓玩家搶先體驗裝備強化遊戲內容，《天堂M》官網同步釋出新職業黑妖角色「體驗衝裝」活動（圖／遊戲橘子提供）

《天堂M》官方也自今日起，於三創生活園區設置了寬度近 12 米、高度 6 米的神祕巨型寶箱，寶箱外觀呈現中古世紀風格，兩側烙印上黑妖的武器與樣貌，每天晚上將會啟動 3D 投影，火焰、煙霧、光影等戰場元素皆將躍上寶箱，箱體也嵌上了倒數計時器，時間導向一周後，預計將有更大的驚喜向大眾揭曉，玩家可以好好期待。


▲《天堂M》自今日起於三創生活園區設置了寬度近 12 米的神祕巨型寶箱，每天晚上將會啟動3D投影，箱體也嵌上了倒數計時器，將有更大的驚喜向玩家揭曉。（圖／遊戲橘子提供）


▲《天堂M》也在端午連假前推出三款中文版獨家限定超強變身卷軸，讓所有玩家都能享受「英雄變身卷軸」的爆發力（圖／遊戲橘子提供）

關鍵字天堂m黑妖黑暗妖精衝裝遊戲橘子
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