〈觀察〉智冠對組國家隊興趣缺缺 不守成前提下續擦亮

智冠股東會後記者會，是智冠經營權之爭爆發後，王俊博首次公開發言，從高雄股東會現場趕回台北開記者會的他，一開口便語帶哽咽地說，「這 2、3 個月確實像場戰爭，公司成立 30 幾年來，從未碰過這種事」，這段時間員工惶恐的表情讓他感受至深，除感謝股東支持，改選結果也是對員工 30 幾年來努力的回報。

遊戲大廠智冠 (5478-TW) 今年面臨公司成立 30 幾年來，首次的董監改選之爭，改選結果出爐後，市場派僅取得 1 席董事，智冠董事長王俊博因此鬆了一口氣，坦言這 2、3 個月確實像場戰爭，自己都睡不著覺；而對於橘子 (6180-TW) 董事長劉柏園有意找智冠組國家隊，王俊博看來意願不高，仍想守穩智冠這塊老字號招牌，以集團垂直整合的資源抵禦外敵。

改選結果出爐後，王俊博總算能暫時放下心中大石，專心帶領智冠繼續在遊戲市場裡拚搏，不過，對於劉柏園在日前橘子股東會後，釋出盼能與智冠及網銀國際合作組國家隊，發揮各自在遊戲、通路與支付上優勢的想法，王俊博顯然興趣缺缺。

在王俊博眼裡看來，橘子、智冠與網銀 3 家公司屬性不同，智冠擅長為遊戲公司做通路、橘子是知名的遊戲代理公司、網銀專長則在遊戲研發，擁有各自的屬性與特色，且這種組合他從沒想過。雖說若劉柏園能提出好的想法會認真考慮，但以現階段而言，王俊博或許只想守穩智冠這塊招牌，持續發揮集團資源優勢。

智冠為國內老字號遊戲大廠，也是營運規模最大的遊戲商，旗下擁有耕耘遊戲產業各區塊的子公司，從遊戲研發、遊戲代理到遊戲通路，甚至近年來逐漸茁壯的遊戲美術外包業務，今年也換股併購藍新科技，要在支付領域站穩腳步。

智冠近來積極擴大集團資源佈局，不侷限集團既有定位，而是勇敢跨出舒適圈外，未來還將發揮垂直整合資源的優勢，在不守成的前提下，繼續擦亮智冠這塊老字號招牌，因此組不組國家隊、亦或是哪種國家隊組合，對王俊博來說，或許一點也不重要了。