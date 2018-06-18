賴清德推「水煮香蕉」　阿基師傻眼：還沒學到那個區塊

由於近來香蕉價格大跌，行政院長賴清德為了號召民眾用具體行動支持農民，本月 10 日在臉書上 PO 文分享了「水煮帶皮香蕉」的吃法，卻引來許多批評；對此，曾經擔任國宴主廚的阿基師今（18）日參加活動被記者問到對此的看法，他則尷尬地表示，自己沒吃過水煮帶皮香蕉，「還沒學到那個區塊」。

賴清德在本月 10 日於臉書上 PO 文分享，表示有民眾提供「水煮帶皮香蕉」的新吃法，強調「生香蕉可帶皮水煮，並可搭配醬油、大蒜食用」，不過 PO 文一出卻引來各界批評。



▲今（18）日上午，阿基師受台北市議員張茂楠邀請，於南京公寓市場出席「阿基師水果創意料理發表會」，活動中阿基師示範了許多不同的香蕉料理。（圖／翻攝自張茂楠臉書 , 2018.6.18）