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無法無天！華山自治區分屍案　網曝崩壞真相「摧殘內臟」

生活中心／綜合報導2018/06/19 16:50
▲台北市「華山藝文特區」近日發生一起分屍案件，震驚社會大眾。（圖／翻攝自臉書）
▲台北市「華山藝文特區」近日發生一起分屍案件，震驚社會大眾。（圖／翻攝自臉書）

台北市「華山藝文特區」近日傳出分屍命案，震驚社會，除喚起大眾對於死刑存廢討論，也讓華山周遭治安問題備受關注。事發後，一名住在附近的居民在網上發文，寫出華山草原變成「華山自治區」後逐漸崩壞的過程，怒吼「在家裡大便都能覺得內臟在共振」、「 bass 摧殘內臟」。


▲附近居民發現有團體會在草原上生火，產生安全顧慮。（圖／翻攝自臉書）

一名住在華山草原附近的居民請友人在 PTT 代 PO 文，指出華山草原起初多是舉辦親子活動，但似乎吸引不到人流。自一兩個月前租給藝術團體「野青眾」變成「草原自治區」後舉辦過許多活動，每次都將低音 bass 開超大聲，從中午一路開到半夜、甚至凌晨「那種低音 bass 大聲到連我在家裡大便都能覺得內臟在共振，很不舒服的那種」，入夜後音量絲毫未減反而更大聲「 X 她媽的當附近都沒人要睡覺嗎？」

該居民說，若這情況是偶爾發生也就算了「但我們無法忍受『每個周末』都這個樣子」，而隨著活動開始吸引到愈來愈多年輕人參與，晚上不只有吵鬧音樂及火舞，還有瀰漫四處的菸味、四散的菸蒂及空酒瓶等垃圾，一路從草原蔓延到附近路口，以及不少酒後大聲喧嘩的年輕男女「誰知道他們回去草原後發生了甚麼事？」擔心可能會打架鬧事或出現雜交趴、毒趴。


▲租給嫌犯經營「野居草堂」的活動主辦單位「華山 120 草原自治區」，宣布即日起草原暫停一切活動。（圖／翻攝自臉書）

該居民又說，當地大吵大鬧的情況愈來愈無法無天，就連平日也都淪陷，曾經打過 110 報警，結果「只會安靜 5 分鐘，之後繼續 bass 摧殘內臟、摧殘睡眠品質，自私到了極點，根本就是只要我爽有何不可的境界」，痛批「根本沒了王法」，即使檢舉到北市府也不見改善「當時預感早晚會出事，只是沒想到出現的是分屍案...」希望北市府能提早解約，還給附近居民單純安靜的生活。

對此，許多網友也回應「有點像邪教在發展，開始扭曲變形」、「我看完了，我很難想像半夜還無法好好睡覺的感覺，辛苦你」、「早就毒趴了吧？居民說裡面丟出來的圾垃都是針筒」、「治安死角」、「好可怕，無政府狀態的模式」。事發後，租給嫌犯經營「野居草堂」的活動主辦單位「華山 120 草原自治區」已於今日午間公告，即日起暫停一切活動，請勿進入草原，並且全力協助檢調單位調查案件詳情。

 

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