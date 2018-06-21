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利率續凍　但楊金龍稱未來不可能都在這　借款人留意風險

記者顏真真／台北報導2018/06/21 21:02
▲中央銀行召開第二季理監事會議，維持利率不變，但總裁楊金龍首度提醒，未來利率不可能都在這裡，借款人尤其是房貸戶要注意利率風險。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行召開第二季理監事會議，維持利率不變，但總裁楊金龍首度提醒，未來利率不可能都在這裡，借款人尤其是房貸戶要注意利率風險。（圖／NOWnews資料照）

中央銀行21日召開今（2018）年第2季理監事會議，決議維持利率不變，只是在美國持續升息、央行上調全年經濟成長率至2.68%及新台幣轉貶下，市場關注央行下半年是否跟進升息？對此，央行總裁楊金龍表示，央行主要關注產出缺口及物價漲幅是否超過2%，不過，他也強調，利率不可能都在這裡，未來是一個升息循環，因此，他也提醒借款人要注意利率風險。

楊金龍說，央行上修今年經濟成長率由2.58%提高至2.68%，主要因上半年經濟成長比預期好，民間投資及出口也較預期佳，但還是有產出缺口，因此，截至目前為止，央行理事仍一致決議維持利率不變。

他還強調，目前貨幣政策仍是「適度寬鬆」，從國際面來看，即使美國升息，美國聯準會主席仍認為貨幣寬鬆，而歐洲央行今年底結束量化寬鬆，但到明年夏天才考慮升息，日本更不用說也持續量化寬鬆。

對於外界關心的是央行何時會升息？央行主要觀察產出缺口及物價上漲率是否超過2%，不過，楊金龍說，央行預估今年消費者物價指數（CPI）年增率上漲至1.4%，主要反映油價上漲的預期，但1.4%不高，加上受通訊費率調降影響，央行也下修核心CPI年增率預測值為1.16%，而對於能源價格導致的通膨，「央行可比較不必要去介意」，因這屬供給面，核心物價會剔除。

至於利差擴大可能導致新台幣續貶，進而影響到物價？楊金龍表示，央行會注意匯率是否導致輸入性通膨，確實也有幾位央行理事提到是不是有升息可能性，但這還要再觀察，即便目前新台幣慢慢走貶，至21日收盤來看，仍較去年同期升值3.93%，「目前為止，沒有輸入性通膨」。

不過，楊金龍也強調，「未來是一個升息循環」，當然美國是率先升息，歐日則很慢，「未來不可能都在這裡」，至於未來是多久不知道，只是央行理事也有這樣的顧慮，他也提醒借款人特別是房貸借款人，若真的有一天升息，就必須注意利率風險，要衡量借款承擔力有沒有辦法應付。

對於這是不是就是暗示升息不遠了？楊金龍說，這只是提醒借款人，「若有一天升息，要有升息準備」，但在什麼時候，不可能像歐洲央行表明明年夏季都會維持利率不變，但整個利率循環是往上，美國是第一個利率往上升，未來呢？主要國家央行也有可能，包括台灣央行也是，因此他才提醒借款人要注意。

 

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瓦城子公司　引進海外品牌拚新動能資金回美引金融風暴？楊金龍這麼說

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