NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
娛樂總覽日韓流行線西洋發燒星華語名人圈娛樂名家色區
即時跑馬燈大雅公所愛心挺蕉農　購香蕉送弱勢激吻嫩男鬧婚變　彭佳慧終於說話了凱擘大寬頻500M只要$799
娛樂

張惠妹奪金麥獎歌后寶座　有望再添金

記者吳雨婕／綜合報導2018/06/22 16:21
▲張惠妹以專輯《偷故事的人》先拿下兩座金麥獎。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.22）
▲張惠妹以專輯《偷故事的人》先拿下兩座金麥獎。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.22）

網路音樂平台MyMusic所策劃的「金麥獎」，是針對一年一度的音樂盛事金曲獎頒獎典禮所發想的年度企劃，而今年迎來第二屆，得獎名單也正式出爐，年度專輯由張惠妹（阿妹）的《偷故事的人》；年度歌曲則是由盧廣仲的〈魚仔〉獲得。

「金麥獎」取自於MyMusic「My」的諧音，與音樂傳導之標配「麥克風」的「麥」字的意涵，並由MyMusic編輯台偕同十餘名對華語音樂持獨到見解的場內人士共同評選，經「提名、投票、平手補選」等三階段辯論，最後以票高者為該獎項得主。

今年「金麥獎」的完整名單包括年度最佳專輯《偷故事的人》、年度歌曲〈魚仔〉；「最佳男歌手」則是林俊傑、「最佳女歌手」是張惠妹、「最佳樂團」由滅火器拿下、「最佳演唱組合」原子邦妮、「最佳新人」鄭興以及年度遺珠之最－王詩安。


▲張惠妹拿下金麥獎歌后與年度專輯。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.22）

天后張惠妹以去年底發行的專輯《偷故事的人》獲得「金麥獎」評審團一青睞，奪得最佳女歌手、最佳專輯兩項大獎，無論唱功、歌曲敘事功力都掌握都爐火純青。值得一提的是，被視為金曲風向球的中華音樂人交流協會的十大專輯暨頒獎典禮上，阿妹也以專輯《偷故事的人》拿下十大專輯獎，可說為天后「添金」增添氣勢。

金曲前哨站的「金麥獎」在金曲前夕揭曉，名單上兩項大獎都投給天后阿妹，對照經紀人陳鎮川曾透露希望她能在金曲獎上入圍的六項獎都得獎，如今無論專業評獎、民意、人氣都匯集一氣，阿妹得知消息後透過經紀人陳鎮川回應：「謝謝My Music。讓這些被偷走的故事一個個變成更多人的故事，希望大家繼續把這些故事透過音樂分享給更多人。」

簡廷芮澄清緋聞　男星赴香閨為這事邱琦雯長灘島解放C奶　自曝有豔遇

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan