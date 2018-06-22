張惠妹奪金麥獎歌后寶座　有望再添金

網路音樂平台MyMusic所策劃的「金麥獎」，是針對一年一度的音樂盛事金曲獎頒獎典禮所發想的年度企劃，而今年迎來第二屆，得獎名單也正式出爐，年度專輯由張惠妹（阿妹）的《偷故事的人》；年度歌曲則是由盧廣仲的〈魚仔〉獲得。

「金麥獎」取自於MyMusic「My」的諧音，與音樂傳導之標配「麥克風」的「麥」字的意涵，並由MyMusic編輯台偕同十餘名對華語音樂持獨到見解的場內人士共同評選，經「提名、投票、平手補選」等三階段辯論，最後以票高者為該獎項得主。

今年「金麥獎」的完整名單包括年度最佳專輯《偷故事的人》、年度歌曲〈魚仔〉；「最佳男歌手」則是林俊傑、「最佳女歌手」是張惠妹、「最佳樂團」由滅火器拿下、「最佳演唱組合」原子邦妮、「最佳新人」鄭興以及年度遺珠之最－王詩安。