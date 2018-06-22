張惠妹奪金麥獎歌后寶座　有望再添金

網路音樂平台MyMusic所策劃的「金麥獎」，是針對一年一度的音樂盛事金曲獎頒獎典禮所發想的年度企劃，而今年迎來第二屆，得獎名單也正式出爐，年度專輯由張惠妹（阿妹）的《偷故事的人》；年度歌曲則是由盧廣仲的〈魚仔〉獲得。
「金麥獎」取自於MyMusic「My」的諧音，與音樂傳導之標配「麥克風」的「麥」字的意涵，並由MyMusic編輯台偕同十餘名對華語音樂持獨到見解的場內人士共同評選，經「提名、投票、平手補選」等三階段辯論，最後以票高者為該獎項得主。
今年「金麥獎」的完整名單包括年度最佳專輯《偷故事的人》、年度歌曲〈魚仔〉；「最佳男歌手」則是林俊傑、「最佳女歌手」是張惠妹、「最佳樂團」由滅火器拿下、「最佳演唱組合」原子邦妮、「最佳新人」鄭興以及年度遺珠之最－王詩安。
▲張惠妹拿下金麥獎歌后與年度專輯。（圖／聲動娛樂提供 , 2018.06.22）
天后張惠妹以去年底發行的專輯《偷故事的人》獲得「金麥獎」評審團一青睞，奪得最佳女歌手、最佳專輯兩項大獎，無論唱功、歌曲敘事功力都掌握都爐火純青。值得一提的是，被視為金曲風向球的中華音樂人交流協會的十大專輯暨頒獎典禮上，阿妹也以專輯《偷故事的人》拿下十大專輯獎，可說為天后「添金」增添氣勢。
金曲前哨站的「金麥獎」在金曲前夕揭曉，名單上兩項大獎都投給天后阿妹，對照經紀人陳鎮川曾透露希望她能在金曲獎上入圍的六項獎都得獎，如今無論專業評獎、民意、人氣都匯集一氣，阿妹得知消息後透過經紀人陳鎮川回應：「謝謝My Music。讓這些被偷走的故事一個個變成更多人的故事，希望大家繼續把這些故事透過音樂分享給更多人。」