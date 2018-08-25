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澎湖創意料理競賽冠軍出爐　宜蘭年輕廚師歡喜掄元

記者張塵／澎湖報導2018/08/25 17:07
▲國宴主廚阿萬師與國內大專院校教授一起擔任澎湖創意料理競賽評審（圖／張塵攝 , 2018.08.25）
▲國宴主廚阿萬師與國內大專院校教授一起擔任澎湖創意料理競賽評審（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

澎湖縣政府為積極推廣愛情島的意象行銷，25日上午特地舉辦2018澎湖創意料理競賽，結果由來自宜蘭寒沐酒店的兩位年輕廚師「蘭陽Table廚」得到冠軍，亞季軍則都是來自高雄餐旅大學的學生，這群廚師利用澎湖道地的食材，烹煮出兼具色香味的美食佳餚，令在場的評審驚艷不已，也希望未來能帶動整個澎湖飯店的餐飲料理水準。


▲澎湖創意料理競賽由寒沐集團的年輕廚師獲得冠軍。（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

澎湖創意料理競賽參加者來自全國各地齊聚一堂，初審先進行書面資料審查，製作出以發想「愛情」為主題的創意料理，2菜1湯品（甜湯或鍋物不限）的創意料理，顛覆傳統料理方式，融合澎湖在地食材，來一場美食與愛情饗宴。最後入選決賽隊伍為澎湖老船長、阿熹師、蘭陽Table廚、中餐廚藝系、幸福夢想隊、大馬帥哥隊、勝美隊、圓山飯店（松鶴廳）、及澎湖在地隊光頭葛格、澎水我最棒共計10隊。


▲採用澎湖當季新鮮的食材料理出獨特的風味餐（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

國宴主廚阿萬師在決選時表示，這次比賽最後主題是透過澎湖當季食材，以澎湖小管、澎湖絲瓜、花生、牡蠣、丁香魚、三目蟹、火龍果、南瓜等，各隊任選3種自由搭配入菜，評比標準為色香味形品5項，參賽選手用創意來呈現出的愛情與美食的搭配，讓澎湖在地食材能激盪出新的火花，也希望未來這些料理，會出現在澎湖餐廳飯店餐桌上。


▲阿萬師說評審根據色香味形品　參賽的10支隊伍水準都很高（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

今日總決賽由阿萬師及國內大專院校教授一起擔任，經激烈的廚藝大比拚之後，第1名由寒沐酒店的蘭陽Table廚（游彥哲/江浩宇）獲得，第2名高雄餐旅大學中餐廚藝系（劉子宇/陳彥成）、第3名也是高雄餐旅大學的幸福夢想隊（蔡禮全/王晨如）獲得。

關鍵字澎湖創意料理海鮮阿萬師高雄餐旅大學
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