澎湖創意料理競賽冠軍出爐　宜蘭年輕廚師歡喜掄元

澎湖縣政府為積極推廣愛情島的意象行銷，25日上午特地舉辦2018澎湖創意料理競賽，結果由來自宜蘭寒沐酒店的兩位年輕廚師「蘭陽Table廚」得到冠軍，亞季軍則都是來自高雄餐旅大學的學生，這群廚師利用澎湖道地的食材，烹煮出兼具色香味的美食佳餚，令在場的評審驚艷不已，也希望未來能帶動整個澎湖飯店的餐飲料理水準。

澎湖創意料理競賽參加者來自全國各地齊聚一堂，初審先進行書面資料審查，製作出以發想「愛情」為主題的創意料理，2菜1湯品（甜湯或鍋物不限）的創意料理，顛覆傳統料理方式，融合澎湖在地食材，來一場美食與愛情饗宴。最後入選決賽隊伍為澎湖老船長、阿熹師、蘭陽Table廚、中餐廚藝系、幸福夢想隊、大馬帥哥隊、勝美隊、圓山飯店（松鶴廳）、及澎湖在地隊光頭葛格、澎水我最棒共計10隊。



▲採用澎湖當季新鮮的食材料理出獨特的風味餐（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

國宴主廚阿萬師在決選時表示，這次比賽最後主題是透過澎湖當季食材，以澎湖小管、澎湖絲瓜、花生、牡蠣、丁香魚、三目蟹、火龍果、南瓜等，各隊任選3種自由搭配入菜，評比標準為色香味形品5項，參賽選手用創意來呈現出的愛情與美食的搭配，讓澎湖在地食材能激盪出新的火花，也希望未來這些料理，會出現在澎湖餐廳飯店餐桌上。



▲阿萬師說評審根據色香味形品 參賽的10支隊伍水準都很高（圖／張塵攝 , 2018.08.25）

今日總決賽由阿萬師及國內大專院校教授一起擔任，經激烈的廚藝大比拚之後，第1名由寒沐酒店的蘭陽Table廚（游彥哲/江浩宇）獲得，第2名高雄餐旅大學中餐廚藝系（劉子宇/陳彥成）、第3名也是高雄餐旅大學的幸福夢想隊（蔡禮全/王晨如）獲得。