空拍畫面曝光！大水淹3天不退　嘉義東石「整村都滅了」

連日來的豪大雨轟炸中南部地區，嘉義縣也傳出嚴重災情，目前雖然雨停了，但東石等多個地區淹水卻還未退。根據縣府的空拍畫面顯示，淹水已經第 3 天的東石鄉掌潭村，從空中鳥瞰，彷彿遭到大水「滅村」一般，讓人看了怵目驚心。
▲嘉義縣政府出動空拍機，拍下淹水已經第 3 天的東石鄉掌潭村，彷彿遭到大水「滅村」一般，讓人看了怵目驚心。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.8.26）
綜合媒體報導，823 豪大雨轟炸南台灣，造成嘉義縣東石鄉連日淹水不退，災民們不禁上臉書直播求助，哭訴還有多名老人困在家中，已經 2 天沒東西吃了，卻都沒有相關單位來關心，讓他們欲哭無淚。「整個村莊都滅了，到現在還沒退，今天第 3 天了，誰來幫幫我們！」更有民眾怒批：「大家都只關心都市，鄉下沒見到政府來聞問！」
▲823 豪雨成災，嘉義縣東石等 4 鄉鎮，26 日仍有 14 村淹水未消退，東石鄉栗子崙地區淹水未消退。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107 年 8 月 26 日
▲823 豪雨成災，嘉義縣東石等 4 鄉鎮，26 日仍有 14 村淹水未消退，嘉義縣副縣長吳芳銘（前左 2）25 日晚上利用橡皮艇送物質給災民。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 107 年 8 月 26 日
嘉義縣為農業大縣，此次水災造成的農業損失難以估計；根據嘉義縣政府統計，目前農業損失的金額達到 1070 萬 5 千元，畜牧部分損失達 1 億 5438 萬 4 千元，漁業部分損失則為 8925 萬 9 千元，共計 2 億 5434 萬 8 千元，後續災損仍持續不斷增加。