空拍畫面曝光！大水淹3天不退　嘉義東石「整村都滅了」

連日來的豪大雨轟炸中南部地區，嘉義縣也傳出嚴重災情，目前雖然雨停了，但東石等多個地區淹水卻還未退。根據縣府的空拍畫面顯示，淹水已經第 3 天的東石鄉掌潭村，從空中鳥瞰，彷彿遭到大水「滅村」一般，讓人看了怵目驚心。



▲嘉義縣政府出動空拍機，拍下淹水已經第 3 天的東石鄉掌潭村，彷彿遭到大水「滅村」一般，讓人看了怵目驚心。（圖／嘉義縣政府提供 , 2018.8.26）